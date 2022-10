Nymburk chtěl v prvním domácím utkání sezony ukázat, že minulé zaváhání s Děčínem bylo výjimkou, jenže vstup do zápasu se mu vůbec nepovedl. Naopak Ústí s vědomím, že nemá co ztratit, hrálo uvolněně a trefovalo vše. Po čtrnácti minutách hry tak Sluneta vedla 39:22.

Pak se ale domácí přece jen probudili. Pomohly k tomu trojky Sterlinga Gibbse a Martina Kříže a především zvýšené úsilí v obraně a rychlejší přechod do útoku, který často táhl Eric Lockett. Gibbs trefil další dvě trojky a ještě před půli ztrácel Nymburk už jen bod.

Ústí hrající v malé rotaci i bez svého hlavního střelce Spencera Svejcara se drželo až do konce třetí čtvrtiny. Jenže pak sedm minut nedalo ani bod a Nymburk si vytvořil dvouciferný náskok, který už si pohlídal. Pro Nymburk to byla šedesátá výhra v řadě ve vzájemných zápasech a 240. výhra v domácím prostředí za sebou.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli první domácí utkání. Bohužel jsme do něj vstoupili velmi pomalu,” přiznal Roberts Štelmahers, trenér Nymburka). „Nevím, co bylo důvodem. Ale je třeba i ocenit soupeře, který hrál srdcem a předváděl dobrý basketbal. Pak jsme ale přidali na obraně a soupeře unavili. Přidali jsme na agresivitě a nasazení. Je jedno, proti komu hrajete, ale jako profesionál musíte neustále hrát na sto procent. Také jsem trochu upravil obranu, protože nám to tam moc nefungovalo. Chtěl jsem po hráčích, aby byli agresivnější na míč a to pomohlo. Dostávali jsme se pak k protiútokům. Erik Lockett nás pak více tlačil do protiútoků a to nám pomohlo,” uvedl kouč Nymburka.

„Za dva roky jsem hrál proti Nymburku už snad třinácté utkání a zatím nikdy se nám nepovedl vstup do zápasu jako tentokrát. Odehráli jsme nejlepší poločas v sezoně, na kterém můžeme stavět. Vedli jsme o semdnáct bodů, hráli jsme dobrou týmovou obranu, nikdo nezmatkoval, v útoku to bylo týmové, skvěle zahrál rozehrávač Callahan, který ukázal, že je to dobrý hráč,“ vyprávěl Jan Šotnar, trenér Slunety. „Jenže pak Nymburk i přes naší dobrou obranu trefil těžké střely a vrátil se do zápasu. Škoda. kdybychom je déle udrželi ve větší ztrátě, tak mohli více znervóznět,“ přidal Šotnar.

„První půlka nebyla dobrá. Soupeř nastoupil agresivně a dával střely. My naopak byli pomalí a museli jsme tak od začátku dotahovat. Opět se ukázalo, co nás trápí a na čem se snažíme pracovat. Pak jsme ale začali mnohem více běhat, hru jsme zrychlili a zlepšili jsme obranu. To nám pomohlo rychle se vrátit do zápasu,“ uvedl po utkání nymburský hráč Sterling Gibbs.

„Věděli jsme, že nás tu čeká těžké utkání proti agresivnímu soupeři. Pokusili jsme se tedy na ně vlétnout, než oni vlétnou na nás. Ale když hrajete proti tak dobrému týmu, dá se očekávat, že se mu podaří vrátit zpátky do zápasu. My se snažili udržet kontrolu v zápase a držet se jich. Nemůžeme se vymlouvat na malou rotaci. Snažili jsme se dál hrát naplno, ale prostě to pak už nestačilo. Ale na tomhle výkonu se dá stavět. Ty první dva zápasy jsme už hodili za hlavu a teď se snažíme odrazit k lepším výkonům,“ konstatoval ústecký basketbalista Kristopher Martin.

Nymburk - Ústí nad Labem 83:69 (17:23, 26:23, 17:13, 23:10)

Nejvíce bodů: Gibbs a Simmons po 15, Kříž 12, Ivanauskas 10, Lockett 9, Watson 8, Benda 6, Palyza a Tůma po 4, Rylich a Novák po 0 - Martin 21, Callahan 14, Pecka 12. Fauly: 17:16. TH: 14/11 - 12/6. Trojky: 10:9. Doskoky: 41:32. Ztráty: 7:11. Zisky: 3:2. Asistence: 22:16.

David Šváb