Domácí se ale nepoložili, ještě zvýšili své úsilí, dali několik lehkých košů z protiútoků a chytli se. To se naopak dlouho nedařilo hvězdě soupeře Jamarovi Smithovi, na kterého trenér Sokolovský překvapivě nasadil mladého odchovance Františka Rylicha. A ten potvrzoval, že z něj roste elitní obránce a nejužitečnějšího hráče EuroCupu a FIBA Europe Cupu dlouho držel na uzdě.

Nymburk se ještě do poločasu dotáhl na pouhé čtyři body, ale začátek druhé půle opět patřil hostům, kteří znovu odskočili na dvouciferný rozdíl. Ani to ale domácí nepoložilo. Znovu zabrali a šňůrou 11:0 se dostali do vedení. Důležitý koš dal pět minut před koncem právě mladý Rylich, následně se trefil Eric Lockett a koš přidal i Watson a sedmibodové vedení tři minuty před koncem už Nymburk uhájil.

Přestože v koncovce už o výhře nebylo o výhře domácích pochyb, Bahcesehir se ještě rozhodl hrát na skóre, které ve vyrovnané skupině může hrát roli. Trojka Smitha v poslední vteřině tak sice na chvíli sebrala radost, ale vzápětí celá hala začala bouřlivě slavit cenný skalp. A fanoušci pokřikem „Sokol, Sokol“ vyvolávali nového kouče.

Foto, okres: Na derby v Rožďalovicích bylo zvědavo tři sta padesát diváků

„Jsem moc rád za vítězství. Ne proto, že jsem prožil vítězný debut V BCL jako kouč, ale protože jsme tohle vítězství moc potřebovali jako tým,“ radoval se Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Máme pořád o co hrát, teď bude repre pauza a bude trochu více času zapracovat i na postupném útoku. Věřím, že náš tým může hrát ještě mnohem lépe. A předvedeme to už v dalším zápase. Vyhrávat jako hráč je mnohem jednoduší, protože jste na hřišti a můžete to sám ovlivnit. pro mě to bylo opravdu hodně těžké, ale hodně mi pomohli moji asistenti Pavel Budínský a Ričardas Reimaris. Jsem za ně opravdu rád. „Těší mě výkon všech hráčů, ale rád bych ocenil Františka Rylicha. Dal jsem ho do sestavy, protože znám jeho dobrou obranu a tu ukázal i proti tak skvělému hráči jako je Jamar Smith. A budu se snažit těmto mladým hráčům Frantovi Rylichovi a Dávidu Novákovi dávat více takových šancí,“ dodal nymburský kouč.

„I kdyby to skončilo o bod, byl bych strašně rád, že se nám to podařilo zvládnout. Byl to pro nás klíčový zápas, pokud chceme pomýšlet na postup. I když jsme prohrávali až o patnáct, ukázali jsme charakter a jde o to, že hráči, které tu máme, ještě neukázali svůj celý potenciál. Jsme teprve na začátku,“ uvedl po utkání nymburský basketbalista Martin Kříž. „Změna trenéra je za mě super, Láďa Sokolovský se s Pavlem Budínským skvěle doplňují, ale toho času jsme spolu neměli moc. Věnovali jsme se základům, rychlému protiútoku, což nám zatím ohromně chybělo,” přidal Kříž.

„Byl to skvělý zápas a hrálo se v obrovském tempu. Pro Nymburk to není nic nového, ale pro nás v této sezoně je to nové, protože jsme na tento rychlý basketbal přešli až teď s novým trenérem. Tímto mu gratuluji k vítěznému debutu v Champions League,“ vyprávěl Nate Watson, se šestnácti body nejlepší skórer Nymburka. „Jsem na náš tým hrdý,“ dodal.

Nymburk - Bahcesehir College 79:76 (13:25, 23:19, 16:15, 27:17)

Nejvíce bodů: Watson 16, Ivanauskas 12, Klassen 11, Kříž 10, Lockett 9, Kovář 6, Palyza a Simmons po 5, Rylich 4, Tůma 1 - Smith a Boutsiele po 17, Baygül, Arslan a Brodziansky po 7. Fauly: 19:20. TH: 20/11 - 18/13. Trojky: 6:11. Doskoky: 40:43. Ztráty: 9:12. Zisky: 5:3. Asistence: 26:12.

David Šváb