Basketbalový reprezentant Jaromír Bohačík přestupuje z Nymburka do Štrasburku. Ve francouzském celku, který rovněž hraje Ligu mistrů, podepsal smlouvu na rok. Nymburk transfer umožnil v rámci dobrých vztahů a dalšího rozvoje Bohačíkovy kariéry. Chce hráči umožnit splnit si sen a vyzkoušet zahraniční angažmá.

Jaromír Bohačík | Foto: Deník / Vladimír Malinovský

„Jaromír měl nabídku už v průběhu minulé sezony, ale tehdy jsme ho nepustili, jelikož jsme měli našlápnuto k velkému úspěchu. Bohužel přišlo to, co přišlo. Víme, že Jarda touží po zahraničním angažmá a nechceme být těmi, kdo mu bude bránit. Proto jsme mu umožnili do 10. srpna přestoupit, pokud najde angažmá, které ho bude lákat. A to za příznivějších podmínek, než jako máme ve smlouvě,“ řekl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.