K tomu navíc Nymburk přidal i střelbu za tři body, o kterou se v této sezoně zatím nemohl opřít, ale teď trefil každý druhý pokus. Zejména Gerel Simmons měl vydařený vstup do zápasu a dal čtyři trojky z pěti pokusů. Pět trojek dal Marek Klassen, který byl v souboji dvou nejlepších rozehrávačů dosavadního průběhu sezony opět dominantní a nasbíral dvacet bodů a devět asistencí.

K nejlepšímu výkonu sezony se rozehrál i Lukáš Palyza a výsledkem bylo už v poločase 59 bodů. A to proti dosud nejlepší obraně soutěže. Do druhé půle ale Děčín nastoupil s výrazně větším nasazením a agresivitou a z utkání se stala lítá bitva o každý míč. V jednom takovém souboji si poranil koleno Matěj Svoboda a musel z utkání odstoupit z pozice nejlepšího střelce Děčína.

Nymburk už pak sice tolik nedominoval a třetí čtvrtinu dokonce prohrál, přesto si v klidu hlídal vedení. A to zejména díky výrazně širší rotaci a lavičce, která tu děčínskou přehrála 53:18.

„Výhra je samozřejmě dobrá, ale přesto to nebudu hodnotit úplně pozitivně, protože jsme tam udělali hodně chyb z pohledu taktiky a občas mi tam chybělo větší nasazení. Dostali jsme hodně bodů z protiútoků, jak kdybychom se neuměli vrátit zpět do obrany. Ale na tom se dá pracovat a to se dá zlepšit,” uvedl po utkáí kouč vítězů Ladislav Sokolovský. „V útoku to celkem jde, ukázali jsme i to, že umíme střílet za tři, což z tréninku víme, jak hráči střílí, ale dosud se to nedařilo dostat i do zápasů. Ale měli jsme soupeři dovolit o 10 až 15 bodů méně,” měl jasno Sokolovský. „Pak bych řekl, že to bylo velice slušné utkání. Takhle je to dobrá výhra, ale máme na čem v obraně pracovat,“ dodal trenér Nymburka.

„Byl to hodně fyzický zápas jak play off utkání. Hodně se to mlelo, a když Děčín zjistil, že herně to s námi nepůjde, tak sáhl k fyzické hře, kouskování hry a to se jim ve druhé půli povedlo a náš náskok nenarůstal. Naše chyba byla, že jsme neudrželi koncentraci, nechali se rozhodit. To musíme zlepšit,“ věděl Lukáš Palyza, hráč Nymburka. „První poločas byl velmi dobrý v útoku. Bylo tam hodně pěkných akcí. Všichni v týmu pod novými trenéry pochopili, že hraní za Nymburk je o týmu. Jsme rádi, že jsme to zvládli a dostali jsme se zpět tam, kam patříme. Teď už je jen na nás, abychom se nadále zlepšovali a zůstali tam, kam dlouhodobě patříme,“ věří ve stoupají trend Palyza.

„My si nemůžeme myslet, že pojedeme do Nymburka vyhrávat, protože má nejlepší a nejdražší mančaft v celé lize. Ono se to jen říká, že je to zápas o první místo, realita je někde jinde,“ uvědomoval si děčínský kormidelník Tomáš Grepl. „Nymburk ale má takovou kvalitu, že když jsme pokryli clonu na hráče s míčem, Nymburk se trefí zvenku. Když mají trojky 28/14 není se čemu divit, že nám nastřílí stovku. Šedesát bodů na první polovinu je ale opravdu hodně a máme na čem pracovat. Neměli jsme Ty Nicholse, který nastoupil už se sebezapřením proti Brnu, a proto jsme ho šetřili. Matěj Svoboda si poranil koleno a odstoupil během utkání. Uvidíme, jak to s ním bude vypadat. Věřím, že minimálně Nichols bude schopen v Olomouci hrát,“ věří Grepl.

„Byl to opravdu těžký zápas a je třeba ocenit Nymburk, protože hrál opravdu lépe než u nás. S novým trenérem a rozehrávačem hrál opravdu jinak než předtím,“ přemýšlel nahlas Anthony Walton, hráč Děčína. „Teď byli doma a čekali jsme, že si budou chtít pohlídat domácí prostředí. Byl to opravdu dobrý zápas. Útok nebyl náš problém. To spíše obrana. A také doskok. Doufejme, že do soboty to dáme dohromady. Hlavně doskok byl problém. Dovolili jsme jim snad devět útočných doskoků za poločas, což není zas tak hrozné, ale oni z toho dali minimálně 12 bodů. To jim hodně pomohlo. Druhý poločas byl hodně fyzický a tak to má být. Kdybychom bojovali už v první půli tak, jako ve druhé, tak by to byl zcela jiný zápas. Ale je to jen jeden zápas z dlouhé sezony a jedeme dál,“ přidal Walton.

Nymburk - Děčín 102:86 (32:20, 27:23, 19:24, 24:19)

Nejvíce bodů: Klassen 20 (9 asistencí), Watson a Simmons po 17, Palyza 16, Ivanauskas 8, Rylich 7, Lockett 5, Kovář a Tůma po 4, Benda a Novák po 2, Kříž 0 - Pomikálek a Svoboda po 17, Kroutil a Walton po 13. Fauly: 21:21. TH: 17/8 - 22/17. Trojky: 14:7. Doskoky: 43:37. Ztráty: 15:19. Zisky: 10:10. Asistence: 21:19.

David Šváb