Nymburk postrádal Mika Dixona, který se podrobil menší operaci, zraněného Pavla Pumprlu a nemocného Jaromíra Bohačíka. Zdravotní potíže měli i další hráči, ale na výkonu se to projevilo jen v první čtvrtině, kterou Ústí vyhrálo o bod.

Ve druhé části ale hosté přitlačili v obraně, přecházeli na zónovou obranu, se kterou si domácí nevěděli rady a Nymburk tak rychle vedl o deset bodů. Do druhé půle pak Nymburk vstoupil třemi trojkami v řadě, zvýšil na devatenáct bodů a od té doby nebylo o vítězi pochyb.

Nymburk měl v zápase dvacet dva útočných doskoků, z nichž vytěžil devatenáct bodů. Hodně vidět byl v tomto směru Zach Hankins se čtrnácti body a třinácti doskoky za dvacet minut na hřišti. Po pěti útočných doskocích měli Martin Kříž a Petr Benda. Nejlepšími střelci pak byli s patnácti body Petr Šafarčík a Vojtěch Hruban.

V nabitém programu budou košíkáři Nymburka pokračovat i nadále. Už v úterý je čeká další střetnutí prestižní Ligy mistrů. Nymburské mužstvo se představí na palubovce týmu KK Mornar Bar. Utkání začne ve 20 hodin.

Ústí n. L. – Nymburk 77:100

Nejvíce bodů: Pecka a Fait 13, Čampara 11, Bažant 10, Houška 9 – Hruban a Šafarčík po 15, Hankins 14, Rogič 11, Benda 10, Kříž a Dalton po 9, Peterka 8, Booker 3. Fauly: 20:20. TH: 18/17 – 23/16. Trojky: 6:10. Doskoky: 35:54. Ztráty: 13:10. Zisky: 5:9. Asistence: 17:21. Hráč utkání: Tůma (Nymburk).

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Od druhé čtvrtiny jsme víceméně kontrolovali hru a mohli jsme rozložit zátěž mezi všechny hráče, což je pro nás v našem náročném programu nyní nejdůležitější. Hráči odvedli velmi dobrou práci a s touto výhrou jsem spokojený, protože vzhledem ke stavu našeho kádru a formě soupeře jsme ze zápasu měli trochu obavy.“



Antonín Pištěcký (trenér Ústí): „Jak už bylo řečeno, nám se celkem povedl vstup do utkání a vyhráli jsme první čtvrtinu, i když jsme soupeři dovolili osmkrát doskočit v útoku, což je neuvěřitelné. Pak ale Nymburští začali míchat obranou a to nám dělalo potíže.“



Jakub Tůma (hráč Nymburka): „My jsme do utkání vstoupili trochu nervózně a nedávali jsme volné střely. Po celý zápas jsme si ale hodně pomáhali útočným doskokem. Ve druhé čtvrtině jsme si vytvořili dvouciferný náskok, a když se pak soupeř snažil dotáhnout, tak jsme si vytvořili volné střely a ty jsme využili.“



Jan Karlovský (hráč Ústí): „Nymburk je těžký soupeř a mohli jsme jen překvapit, i když oni nepřijeli v nejsilnější sestavě. Zlomil nás útočný doskok soupeře a jejich dobrá trojková úspěšnost.“

David Šváb