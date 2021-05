Nymburk už osmnáct let vládne českému basketbalovému prostředí a v Evropě má hned několik úspěšných sezon. Mimo jiné byl dvakrát ve čtvrtfinále EuroCupu v letech 2010 a 2012. V posledních dvou sezonách však září i v Lize mistrů, elitní klubové soutěže Mezinárodní basketbalové federace FIBA. V minulém ročníku ovládl základní část i osmifinále, pak ale zasáhl koronavirus a sezona byla předčasně ukončena. Final 8 se dohrávalo až loni na přelomu září a října, tedy na začátku této sezony.

Polabané se tam utkali ve čtvrtfinále s domácím celkem AEK Atény a s nově poskládaným týmem se jim nepovedlo překvapit a prohráli 82:94. Během sezony ale opět našli velkou sílu a z dvanácti zápasů hned devět vyhráli. V základní skupině za sebou nechali třetí tým minulého ročníku Dijon, v osmifinálové skupině pak ekonomicky výrazně silnější celky Bambergu a Sassari. A dokonce skupinu vyhráli před dalším z favoritů Zaragozou. Na Final 8 tak jedou s oprávněným sebevědomím.

Jejich soupeřem pro čtvrtfinále bude Pinar Karsiyaka, třetí tým velmi silné turecké ligy, kde prohání i elitní kluby Euroligy Fenerbahce a Efes. Karsiyaka měla svou cestu na Final 8 trochu komplikovanější, když v základní skupině dvakrát prohrála s Bambergem a v osmifinálové skupině vybojovala postup až v závěrečném duelu s Brindisi.

„Klíčová pro nás bude týmová obrana a vypomáhání. Karsiyaka má totiž hráče, kteří jsou opravdu dobří ve hře jeden na jednoho. Skórery, kteří jsou schopni rozhodnout zápas. My proto nemůžeme spoléhat na to, že je ubráníme jako jednotlivci, ale musíme si dobře pomáhat a hrát týmovou obranu. Nutit je k těžkým střelám a doufat, že minou,“ plánuje před prvním zápasem finálového turnaje zkušený nymburský basketbalista Vojtěch Hruban.

V posledních týdnech se navíc Turci museli vypořádat s koronavirem, kvůli kterému šli do karantény a od 10. dubna sehráli jediné utkání s posledním týmem turecké ligy Ormansporem a vyhráli 101:61. Šlo o druhou výhru z posledních osmi soutěžních zápasů.

Pro Nymburk hrají i statistiky, jelikož vyhrál pět ze šesti posledních soubojů s tureckými soupeři. Pokud se mu podaří uspět, připíše si jubilejní padesátou výhru v Lize mistrů. Na tento milník dosud dosáhly jen dva celky a to Tenerife a AEK Atény.

Zatímco Nymburk v této sezoně ničil soupeře hlavně útokem, který je s průměrem devadesáti bodů nejlepší v soutěži a může se stát prvním týmem v historii soutěže, který dá alespoň devadesát bodů v jedenácti zápasech jedné sezony, Karsiyaka v osmnácti z posledních devatenácti zápasů Ligy mistrů nikdy nedala více než osmdesát pět bodů. Až v posledním kole proti Brindisi nastřílela sto sedm bodů.

Hlavní hvězdou Karsiyaky je americký pivot Raymar Morgan, který má ze všech hráčů v soutěži nejvíce bodů v této sezoně.

„Já doufám, že jsme dobře připraveni a Karsiyaku porazíme. A doufám, že jen u té jedné výhry nezůstaneme. Máme tým na to, abychom Ligu mistrů tento rok i vyhráli. Síla týmu je obrovská a musíme si dávat velké cíle,“ je přesvědčený Petr Benda, nejzkušenější borec týmu z Nymburka.

V případě úspěchu se Nymburk utká v semifinále s vítězem duelu mezi domácím Nižním Novgorodem a Zaragozou, se kterou se utkal už v osmifinálové skupině. Druhou stranu pavouka tvoří Tenerife se Štrasburkem s českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem a Burgos s Hapoelem Holon. Titul obhajuje Burgos. Spolu s ním bude útočit na druhý titul Tenerife, vítěz z roku 2017. Dalšími šampiony jsou AEK Atény a Virtus Boloňa.

Během Final 8 dojde i na vyhlášení individuálních ocenění. Na nejlepší hráče kandidují z Nymburka Retin Obasohan, Omar Prewitt a Vojtěch Hruban, který se loni dostal do nejlepší pětky. Cenu pro trenéra roku zase obhajuje Oren Amiel.

Finále prestižní soutěže okusí na vlastní kůži také odchovanec nymburského klubu František Rylich. „Já hraji první profesionální sezonu a už podruhé pojedu na Final 8 Ligy mistrů. To je pro mě něco neuvěřitelného,“ diví se ještě nyní Rylich. „V září jsem byl v týmu nový, neměl jsem žádnou zkušenost s Ligou mistrů. Teď už mám za sebou celou sezonu v Lize mistrů, vím, jak to funguje, jakou kvalitu ty zápasy mají a vím, co mě na tom turnaji zhruba čeká. V Lize mistrů já tolik minut nedostávám jako nejmladší člen týmu, ale jsem vůbec rád, že s týmem mohu být, sbírat zkušenosti a absolvovat s týmem všechno jako jeho součást,“ dodal mladíček.

Vladimír Malinovský

David Šváb