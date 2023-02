Klíčová byla druhá čtvrtina, ve které Nymburk přitlačil v obraně a nátlakovou obrannou nutil domácí ke ztrátám a těžkým střelám. Sám pak rychle běhal dopředu a vytvořil si dvouciferný náskok. Velkou měrou k tomu přispěl Jakub Tůma, který velmi přesně střílel a patřil k nejlepším střelcům první půle.

Nymburk si dokázal poradit i s tím, že pivot Nate Watson měl zažívací potíže a nebyl v optimální formě. Sílu pod košem si vynahradil 14 trojkami, čímž Nymburk vyrovnal své sezonní maximum a poradil si tak i se zónovou obrannou soupeře. Především ale předváděl hezký kolektivní basketbal a 29 asistencemi si připsal druhý nejlepší výkon sezony.

Postupně tak Nymburk navýšil své vedení až na 27 bodů a v klidu si hlídal vítězství. Kaňkou jsou pouze malá zranění Váni, který si podvrtl kotník, a Petra Bendy, který si odnesl tržné rány v obličeji.

„Při pohledu na výsledek to vypadá na snadné utkání, ale především na začátku to tak nebylo. Nám chvíli trvalo, než jsme se dokázali rozjet, ale pak už hráči vytvářeli docela dobrý tlak na míč a dostali se do nějaké pohody, která se projevila při střelbě. Ve druhém poločase nám to celkem padalo, což bylo proti zónové obraně Olomoucka důležité,“ hodnotil výkon týmu Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Kořeny vítězství položila v tomto utkání naše druhá pětka, která nastoupila do zápasu hodně dobře a s velkou energií. Jmenovitě Kuba Tůma nebo Luboš Kovář odvedli kus práce. První poločas nebyl přesvědčivý, ale důležité bylo, že oproti většině zápasů této sezony se nám povedly úseky, ve kterých jsme soupeři odskočili. To je pro naše sebevědomí důležité,” vyprávěl po utkání nejlepší střelec utkání, nymburský Lukáš Palyza. „Naši hru v poslední době hodně zvedl Ondřej Sehnal, na kterého si už zvykáme a na jeho přihrávky bez dívání. Cítíme, že se při zakončení lepšíme, míč létá a máme volné střely. On je prostě rozehrávač, který nepotřebuje dávat body a zásobuje spoluhráče. Velmi rozpohyboval naší hru a my to musíme zakončovat,“ přidal Palyza.

Olomoucko - Nymburk 79:102 (24:25, 13:25, 17:23, 25:29)

Nejvíce bodů: Kněževič 18, Feštr 14, Tkadlec 10 - Palyza 25, Váňa, Tůma a Kovář po 11, Benda a Rylich po 9, Lockett 8, Boeheim 7, Kříž a Novák po 5, Watson 1. Fauly: 21:18. TH: 15/8 - 18/15. Trojky: 8:14. Doskoky: 39:36. Ztráty: 15:10. Zisky: 7:4. Asistence: 18:29.

