Nymburk šel do zápasu bez zraněného rozehrávače Sterlinga Gibbse i Jakuba Tůmy, který zůstal doma kvůli potížím se zády. Trenér Aleksander Sekulič po svých svěřencích chtěl, aby hlavně zachytili začátek a nenechali se soupeřem zaskočit. A jeho pokyn splnili, když naopak sami na domácí vlétli a rychle vedli 14:5 po hezkých kombinacích.

Jenže na přelomu první a druhé čtvrtiny se začaly kupit chyby a v dresu Galatasaraye se chytli Akoon-Purcell a zejména Melo Trimble. Nymburk vedl ještě 30:26, pak ale soupeř předvedl šňůru 10:0 a ujal se vedení. Minutu před koncem poločasu dal důležitou trojkiu Vojta Hruban a z posledního útoku snížil po individuální akci Colbey Ross na poločasový rozdíl čtyř bodů.

Na začátku druhé půle se povedlo srovnat na 53:53, pak ale Galatasaray znovu odskočil na deset bodů a už Nymburku nedovolil další návrat. Kdykoli se hosté nadechovali k náporu, přišla trojka Trimbla. Jeho pokusy ničily naděje.

„Gratuluji Galatasarayi k úžasnému výkonu v útoku. Byla tu i hezká atmosféra a byl super hrát před tolika fanoušky,“ řekl po zápase Aleksander Sekulič, trenér Nymburka. „Začali jsem velmi dobře v obraně i útoku, ale pak Galatasaray udělal nějaké úpravy v systému a začal nás více tlačit na naší rozehrávku. To pro nás bylo nepříjemné, protože jsme přivedli nového rozehrávače a další rozehrávač tu s námi nebyl. Nevydrželi jsme tak výkon držet celý zápas. Domácí naopak měli Trimbla, který hrál skvělý zápas a porazil nás skoro sám. Domácí díky němu dostali křídla. Společně s fanoušky nás udolali,“ uvedl Sekulič.

Hostující basketbalisté ukázali bojovného ducha. „Bojovali jsme po celých čtyřicet minut, ale minuli jsme pár střel, které jsme měli dát, a také jsme si měli lépe poradit s jejich střelci. Melo Trimble měl skvělý zápas. Ale dřeli jsme a teď se musíme podívat na video, abychom se z toho poučili a do příště se zlepšili,“ komentoval utkání s jednadvaceti body nejlepší střelec nymburského celku Jerrick Harding.

Kvality soupeře vyzdvihl také zkušený nymburský hráč Vojtěch Hruban. „Byl to pravděpodobně asi nejtěžší zápas, který budeme ve skupině hrát, takže výsledek není žádná tragédie. Mohlo to být možná o méně bodů. Bylo to docela vyrovnané, ale zlomilo ve třetí čtvrtce, kdy jsme udělali hodně chyb po sobě a Galatasaray naopak trefil hodně střel za clonou, my tam nedělali dobrá rozhodnutí v obraně. Ztráta tak narostla na deset bodů a už to byla křeč. Nebylo to špatné, pro hodně kluků to byl první zápas v Champions League, přesto to dvacet pět minut z naší strany nebyl vůbec špatný zápas. Dokázali jsme se jim vyrovnat v agresivitě i na doskoku, ale pak tempo šlo trochu dolů, polevili jsme a jeden hráč nám dal 33 bodů a druhý 23. To se pak těžko láme,“ konstatoval Hruban, který chválil i domácí příznovce. „Kotel domácích byl super, když šli domácí před nás, tak se přidali i další fanoušci. Celkově to byl moc hezký zápas, bohužel jsme to neudrželi vyrovnané, abychom na ně vytvořili tlak a měli šanci vyhrát,“ přidal Vojtěch Hruban.

„Takto po utkání je to zklamání, protože pětadvacet minut jsme hráli velmi dobře a byli tam i excelentní momenty. Zejména nástup do zápasu byl hodně povedený. Ale na konci třetí čtvrtiny a ve čtvrté se projevilo, že soupeř měl kompletní sestavu, zatímco nám chyběli dva hráči do rotace,“ litoval Lukáš Palyza, hráč Nymburka. „Tam se bohužel Galatasaray utrhl výjimečnými výkony svých hvězd. Galatasaray hrál velmi chytře, a když zjistili, jak je bráníme, dokázali na to zareagovat. Chodili si pro fauly, pomohli si trestnými hody a ukázali, že jsou velmi zkušený a dobrý tým. My se nemáme za co stydět a do odvety můžeme jít se vztyčenou hlavou, protože máme jim to můžeme oplatit,“ věří Palyza.

Toho také uchvátilo celé prostředí. „Hala byla úžasná, jsem z Turecka nadšený. Je vidět, jak tu basketbal mají rádi. Všichni znají hráče. Včera se tu za námi na chvilku stavil Honza Veselý, aby nás pozdravil, a všichni věděli, kdo to je. Tady je fanouškovská základna neuvěřitelná. Je tu sedm siných týmů. Samozřejmě lidi si teprve zvykají na to znovu chodit na basket, ale i tak byla atmosféra úžasná. Když šel Galatasaray přes nás, tak byli fanoušci cítit,“ dodal nymburský basketbalista.

Galatasaray Istanbul - Nymburk 101:85

Nejvíce bodů: Trimble 33, Akoon-Purcell 23, Bost 13 - Harding 21, Hruban 13, Palyza 11, Ross a Rivers po 10, Váňa a Kovář po 6, Benda a Gak po 4. Fauly: 18:22. TH: 14/9 - 23/19. Trojky: 16:12. Doskoky: 38:39. Ztráty: 9:11. Zisky: 7:2. Asistence: 20:23. Čtvrtiny: 23:26, 29:22, 23:19, 26:18.

David Šváb