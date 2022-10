Právě s bosenskou Igokeou se potká ve skupině i letos. Dále pak s tureckým Basehcehirem, který vyhrál minulý ročník FIBA EuropeCupu, tedy o stupeň nižší soutěže. Posledním účastníkem skupiny D je Bilbao, které vyzve Nymburk jako první.

„Máme těžkou skupinu, ale to je vlastně každá, protože všechny týmy v Champions League jsou na vysoké úrovni a je těžké proti nim hrát. Musíme být trpěliví a předvádět vyrovnané výkony. Pokud předvedeme to, na co máme, tak máme dobrou šanci postoupit do dalších kol,“ věří trenér Roberts Štelmahers, který v průběhu léta nahradil Slovince Aleksandera Sekuliče po jeho odchodu do Krasnodaru.

„Naše skupina je zatím dost nečitelná, vyrovnaná a nedokážu odhadnout, kdo by měl mít toho černého Petra a vypadnout už ve skupině. Hlavně si přeji, abychom to nebyly my. Ale věřím, že nebudeme, protože tým máme minimálně stejně silný jako loni, kdy jsme měli velkou smůlu na zdravotní problémy a stejně jsme hráli do poslední chvíle o postup. Takže věřím, že to bude letos lepší. Náš cíl je postoupit,“ doplnil sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Bilbao je od roku 2004 tradičním účastníkem silné španělské ligy, ve které dokonce v roce 2011 získal stříbrné medaile. V roce 2018 sice sestoupil, ale jen na rok. V uplynulém ročníku mu těsně unikl postup do play off a skončil devátý. mimo jiné porazil finalistu Ligy mistr Manresu. Do Ligy mistrů se vrací po roce, když v roce 2020 Bilbao nepostoupilo ze základní skupiny.

„Konfrontace se španělským basketbalem je to nejvíc. Stačí se podívat na výsledky španělské ligy z minulé sezony, kdy sestoupily čtvrtfinalista Eurocupu Andorra a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Burgos. Je to vyrovnaná soutěž, ve které se může stát všechno. Je to nejrozvinutější basketbalová soutěž v Evropě, spousta hráčů tam hraje velmi chytře. Takže hned na začátek nás čeká velmi vyspělý soupeř, kterému budeme muset čelit nejen dynamikou, rychlostí a tvrdostí, ale i inteligencí. Máme nabitou skupinu a doma prostě musíme vyhrávat. Věřím, že znovu ukážeme, že tento chytrý basketbal nám sedí a že budeme schopni Bilbao doma porazit,“ uvedl reprezentant Lukáš Palyza.

S Nymburkem už se Bilbao v minulosti dvakrát potkalo v rámci Eurocupu. V roce 2010 svedly oba týmy památnou defenzivní bitvu ve čtvrtfinále Eurocupu, kdy zářily obrany. Nakonec těsně postoupilo Bilbao po výsledcích 59:47 a 46:52. V roce 2013 se pak znovu potkaly ve skupině. Nymburk nejprve vyhrál 85:83, doma pak prohrál 69:83. Oba celky tak mají ve vzájemných zápasech po dvou výhrách a pokaždé uspěl hostující tým.

Nymburk jde do zápasu poté, co přes léto prošel výraznou obměnou, kdy vyměnil hned šest hráčů. Mimo jiné odešly i klíčové opory Vojtěch Hruban, nejlepší střelec historie Ligy mistrů, a Jerrick Harding, který by měl v dresu Manresy aspirovat na hvězdu soutěže. Hned sedm současných hráčů Nymburka tak čeká premiéra v hlavní soutěži Ligy mistrů. Pouze Petr Benda a Martin Kříž zažili všech šest dosavadních ročníků.

Také Bilbao ale přes léto z poloviny měnilo tým. Odešly i opory včele s pivotem Ángelem Delgadem, navíc se zranil klíčový střelec Andrew Goudelock, který má za sebou kariéru v NBA či Eurolize.

Mezi současné opory Bilbaa patří 213 centimetrů vysoký pivot Jeff Withey, který má na kontě 209 zápasů v NBA. Dále pak v BCL velmi zkušený Michale Kyser, který ve VEF Riga i Hapoelu holon patřil mezi nejlepší hráče na pozici čtyři v celé soutěži a v roce 2021 byl vybrán i do druhé nejlepší pětky BCL. O rozehrávku se pak stará švédský reprezentant Ludvig Hakanson, který basketbalově vyrůstal v Barceloně. Tým posílili také Emir Sulejmanovič, který s Tenerife vyhrál minulý ročník Ligy mistrů či Xavi Rabaseda, který je dvojnásobným šampionem Ligy mistrů s Burgosem. Poslední akvizicí je zkušený americký střelec Adam Smith, který by měl pomoci nahradit zraněného Goudelocka.

„Bilbao je jedním z favoritů na vítězství ve skupině. Podle soupisky to vypadá, že postavili velmi dobrý tým a nečeká nás rozhodně nic jednoduchého. Já osobně bych na začátek přivítal někoho jiného, ale nic s tím nenaděláme a sám jsem zvědavý na naší konfrontaci s takovým týmem a jak si s tím poradíme, protože s takovou kvalitou jsme se v tomto složení ještě nesetkali. O to důležitější bude se opřít o dobrou obranu a nutit soupeře do těžkých střel,“ prohlásil Petr Benda. „Určitě je to klub nejvyšší úrovně. Už jen podle jmen, která podepsali. Hrají také nejlepší evropskou ligovou soutěž. Musíme proti nim ukázat to nejlepší a nechat na hřišti všechno, pokud je chceme porazit,“ dodal Luboš Kovář.

Utkání se hraje v úterý 4. října v Praze na Královce, kde Nymburk dlouhodobě našel pro Ligu mistrů svůj azyl, jelikož hala v Nymburce nesplňuje požadavky soutěže. Dveře haly se fanouškům otevřou v 17:15. Vstupenky jsou k dispozici v prodejní síti Ticketportal.cz, kde se dá zakoupit i trojvstupenka na všechny tři domácí zápasy za cenu dvou. Zbylé vstupenky pak budou v prodeji na pokladně v den zápasu.

„Moc rád bych fanoušky pozval, aby nás chodili podpořit. Už se nemohu dočkat, až je poznám osobně a třeba se s nimi i pobavil. Hlavní ale je, že si budeme společně užívat radost z naší hry,“ prohlásila jedna z nových posil Eric Lockett. „Věřím, že doma s podporou našich fanoušků, kteří určitě na Královku dorazí, se nám podaří Bilbao porazit a ukázat, že se nám povedlo složit opravdu silný tým, který se bude v Lize mistrů rvát o úspěch. Fanoušci by si to určitě neměli nechat ujít, měli by dorazit fandit a užít si zápas proti týmu ze země úřadujících mistrů Evropy,“ dodal Luboš Kovář.

David Šváb