„Od čtvrtého zápasu neočekávám nic jiného, než co jsme viděli ve druhém utkání. Ale jsem si jistý, že tentokrát na to budeme připraveni. Na jejich fanoušky a i na jejich způsob hry, který doufám, že nebude tak tolerován jako dosud,“ věří před čtvrtou finálovou botvou Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Hráči Nymburka jsou ostražití. „Nenechal bych se výsledkem třetího zápasu ukolébat. Jim se teď mohou někteří kluci vrátit do hry a u nich to zas bude jiný zápas,” má jasno nymburský basketbalista Lukáš Palyza. „Víme, že některé taktické prvky si schovávají až na doma a chtějí tu sérii protáhnout co nejdéle. Publikum je tam žene za limit normálních schopností. Spousta hráčů hraje nad svůj klasický výkon. Z naší strany je třeba víc chytrosti. Musíme reagovat na to, co nám Opava dává. Jsou tam z jejich strany pasti, my musíme být chytří a nenechat se do toho chytnout. Nechcete tu sérii protahovat,“ uvedl Palyza.

Také jeho spoluhrát Petr Benda věří v konec série. „My víme, že pokud začneme dobře, tak vyhráváme. V Opavě nám to uteklo a byli jsme trochu zaskočeni tím, jak na nás soupeř vlétl, odevzdávali jsme mu míče do rukou a i když jsme nebyli daleko od vítězství, tak jsme nakonec prohráli. Snad si teď vezmeme poučení z těch domácích zápasů a budeme hrát od začátku agresivně,” plánuje Benda. „To tam v Opavě na začátku nebylo. Každý v týmu si uvědomuje, o co tady jde. My jsme favorit této série, náš jediný cíl je získat titul a každý z nás ví, co pro to musíme udělat. Jsme v Nymburce proto, že jsme dobří hráči, a i když tam máme několik kluků, kteří nemají tolik zkušeností, tak s tímto tlakem se musíme vypořádat,“ dodal zkušený borec.

David Šváb