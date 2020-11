Nymburk v neděli přišel o svou rekordní vítěznou sérii v české lize, když prohrál na hřišti USK Praha. Na týmu byla patrná únava z náročného programu, proto trenér Oren Amiel šetřil opory právě na duel s Keravnosem, který je pro další průběh skupiny velmi důležitý.

Kyperský celek je sice papírovým outsiderem skupiny, do které postoupil z kvalifikace jako první kyperský tým v historii po těsných výhrách nad Iraklisem a Groningenem, ale svými výkony ukazuje, že rozhodně není snadným soupeřem. Hned v prvním duelu ve skupině svedl velmi vyrovnanou bitvu s Dijonem a prohrál až po prodloužení. Následně doma vedl v první půli už dvouciferným rozdílem nad Bursou, ale nakonec prohrál 74:84 po nepovedené třetí čtvrtině. Rozhodně ho tak nelze podcenit.

„Měli bychom potvrdit roli favorita a vyhrát. Jsme rádi, že jsme alespoň jeden z těch dvou těžkých venkovních utkání vyhráli a teď bychom měli doma proti Keravnosu potvrdit výhru v Burse. Určitě to ale nebude slabý soupeř,“ ví Jakub Tůma,hráč Nymburka.

„Já to beru tak, že v této malé skupině o třech soupeřích se musí vyhrát každý zápas. Je jedno, jestli je to doma nebo venku, každý zápas je velmi důležitý. V osmičlenné skupině se jeden špatný zápas dá přijmout, ale v této malé skupině je každý výpadek fatální. V Lize mistrů to nelze brát tak, že když někdo musel projít kvalifikací, tak je automaticky nejslabší. Keravnos je ze země, která nemá přímý postup, ale musí si ho vybojovat. A v předešlých dvou zápasech potvrdil, že je to hodně kvalitní tým a bude těžké s ním hrát a vyhrát. Důležité bude, abychom hráli naší rychlou hru,“ nabízí recept nymburský borec Petr Benda.

David Šváb

Vladimír Malinovský