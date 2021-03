Kvůli výskytu onemocnění Covid-19 v kabině basketbalistů Nymburka musejí hráči do povinné karantény. V neděli večer tak nemohli odletět na úterní zápas Ligy mistrů v Zaragoze a jednají o odložení utkání na jiný termín. V karanténě budou až do 24. března, řešit se tak musí i domácí odveta se španělským soupeřem, která se má hrát 23. března, a také ligový duel s Kolínem. Odložen už byl sobotní duel s USK Praha.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Sassari | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Bohužel i přes dodržování přísných protiepidemických opatření se v tomto týdnu objevilo onemocnění Covid i v našem týmu. A to v době, kdy máme nejnáročnější měsíc v celé sezoně. Ovlivní to i dva zápasy v Lize mistrů. Hráči šli do karantény a vše jsme konzultovali s hygienickou stanicí a budeme se řídit nařízeními. Nyní řešíme odložení zápasů, do kterých kvůli karanténě nemůžeme nastoupit,“ řekl sportovní ředitel klubu Ladislav Sokolovský.