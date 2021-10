Ústí přijelo v oslabené sestavě jen s osmi hráči. Nymburk zase po čtvrtečním návratu z Turecka a před nedělní cestou do Řecka chtěl pošetřit síly. Trenér Aleksander Sekulič tak nasadil do základní sestavy i mladého odchovance Filipa Kábrta, který měl nelehký úkol bránit Lamba Autreyho. Ale tah se povedl a nymburská obrana byla velmi pevná, když ústí dalo za poločas jen 23 bodů.

Za jasného vedení Nymburk po změně stran přece jen trochu polevil a Ústí se dostalo do hry. Ve čtvrté čtvrtině snížila Sluneta na 17 bodů, ale víc Nymburk nedovolil a v klidu si pohlídal vítězství.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 21 body Jerrick Harding, který si tak drží průměr 20 bodů na zápas. Nejužitečnějším hráčem pak byl pivot Gorjok Gak s 13 body, 8 doskoky a 3 bloky. Rozehrávač Colbey Ross měl 17 bodů a 7 asistencí.

„Začali jsme zápas, jak jsme chtěli. V obraně jsme jim nedovolili nic snadného. Ve druhé půli jsme ale v nasazení polevili a ve třetí čtvrtině jsme jim dovolili víc než za celý první poločas. Asi nás ukolébal vysoký rozdíl v poločase. Ale to se nám nesmí v dalších zápasech stávat. Filip Kábrt vypadá dobře v tréninku a větší šanci si zasloužil. Chtěli jsme vidět, jak bude vypadat v zápase. Když si to mladí hráči zaslouží, tak jim rád dám šanci získávat zkušenosti v takových zápasech. A bránit Lamba Autreyho je pro něj dobrá zkušenost. Měl za úkol ho přibrzdit,“ vyprávěl Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Měli jsme sice úzkou rotaci, ale všichni hráči základní pětky jsem měl k dispozici, proto bych se na toto nevymlouval. S Nymburkem je těžké hrát i plné sestavě. Po 17 minutách jsme měli na kontě pouze 17 bodů. My se v této sezoně potýkáme s nízkou úspěšností střelby, a když se k tomu přidá obrana, jakou se prezentuje Nymburk, je jasné, proč jsme měli v prvním poločase tak málo bodů. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a ukazujeme, že umíme hrát basket i s takovým týmem, jako je Nymburk. S druhým poločasem jsem spokojen. Důležité bylo, že jsme nesvěsili hlavy a šli do něj s novou energií. Třetí čtvrtinu jsme i vyhráli. Celkově jsme prohráli o 27 bodů a to je na zápas v Nymburce docela dobrý výsledek,“ přijal porážku trenér Ústí Jan Šotnar.

„Když jsem se ráno dozvěděl, že půjdu do základu, tak jsem byl dost překvapený. Ale jsem za to rád, že mi trenér dal tu důvěru. Je to pro mě dobrá zkušenost bránit takového hráče jako je Lamb Autrey. Přece jen už tu má v lize hodně odehráno a patří k nejlepším hráčům. Jsem rád, že mi trenér dal důvěru ho bránit. Vždy je co zlepšovat, mohl jsem ho presovat ještě více, ale celkově jsme asi i spokojený s tím, jak jsem bránil a jak bránil tým,“ zářil spokojeností Filip Kábrt, hráč Nymburka. „Teď to máme nabité. Já to zažívám poprvé a je to fyzicky i psychicky náročné, ale musíme to zvládnout. I proto bylo naším cílem vstoupit do zápasu co nejaktivněji, abychom brzy odskočili a nemuseli se s nimi tahat celý zápas. Ve druhé půli už se ta únava projevila, ale pak jsme ve čtvrté čtvrtině zase zapnuli a dopadlo to jasným vítězstvím,“ řekl Kábrt.

„Vizuálně nás bylo osm, člověk se rozcvičí jinak, než když nás je dvanáct. Myslím, že kromě prvního poločasu jsme se utkání zhostili docela dobře. První poločas nedopadl podle našich představ, Nymburk si udělal pohodlný náskok. Nymburk je velmi kvalitní tým, a když zaberou na sto procent, a někdy stačí i osmdesát, je to těžké. Mají dvanáct velmi kvalitních hráčů a jim stačí si v naší lize udělat takový polštářek dvacet, třicet bodů a pak už to doplácají. Ve druhém poločase jsme se rozhýbali a myslím si, že jsme hráli dobrý basket. Já jsem na náš tým na jednu stranu hrdý, že jsme to nevzdali. Pro nás je to výborná zkušenost,“ konstatoval hráč Ústí Ladislav Pecka.

Nymburk - Ústí nad Labem 101:74

Nejvíce bodů: Harding 21, Ross 17, Gak 13, Kovář a Palyza po 9, Váňa 8, Hruban 7, Rivers 6, Rylich 5, Kábrt 4, Benda 2 - Pecka 19, Svejcar 18, Autrey 13. Fauly: 22:16. TH: 15/10 - 16/12. Trojky: 9:10. Doskoky: 43:33. Ztráty: 9:11. Zisky: 7:6. Asistence: 21:20. Čtvrtiny: 31:14, 17:9, 27:31, 26:20.

David Šváb