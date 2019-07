Zatímco česká část soupisky se pro novou sezonu bude měnit minimálně a to jen kvůli odchodu Tomáše Vyorala do Pardubic, u zahraničních hráčů se vedení klubu rozhodlo k razantnějším změnám. Chce přivést hráče, kteří by měli tým pozvednout v evropských pohárech. A sází na mládí a objevení budoucí hvězdy, jako se to povedlo při angažmá například Chassona Randlea, Kendricka Raye nebo Howarda Sant-Roose.

Nyní klub dává šanci mladému pivotovi Hankinsovi, který má potenciál na to, aby se stal nejen výraznou postavou české ligy, ale také Champions League. Na soupisce nahradí Michaela Myerse.

„Jednou z našich hlavních priorit při hledání posil pro novou sezonu je najít hladové a ambiciózní hráče, kteří budou nadšení, že mohou hrát za nás. A Zach je přesně tento typ hráče. Hraje naplno s mnoha emocemi a vždy nechá na hřišti všechno,“ popisuje novou posilu trenér Oren Amiel. „Pro fanoušky bude snadné se do něj zamilovat. Vypadá to, že Zach by měl skvěle zapadnout do našeho herního stylu a užívat si ho. A doufejme, že my si budeme stejně užívat jeho hru,“ dodal kouč.

Rodák z Michiganu si na střední škole zlomil nohu, což ho připravilo o lepší nabídky z vysokých škol. Nakonec si Hankins vybral Ferris State z druhé divize NCAA, kde se vypracoval v nejvýraznější postavy soutěže. V roce 2018 dokonce dovedl svou školu k celkovému triumfu v druhé divizi a byl zvolen nejlepším hráčem roku i nejužitečnějším hráčem závěrečného turnaje. Sezonu zakončil s průměry 15 bodů, 10 doskoků a tři bloky na utkání. K tomu přidal i magisterský titul z ekologické biologie. Podle trenéra Andyho Bronkemy je Hankins nejlepším hráčem v historii školy.

Pro svou závěrečnou, pátou, univerzitní sezonu se Hankins rozhodl přestoupit na školu Xavier ze Cincinnati hrající první divizi NCAA a i zde patřil k nejlepším v týmu s průměry 10,6 bodů, 5,2 doskoků a 1.5 bloků na utkání. A to s úspěšností střelby 68.6 procenta, což bylo nejlepší číslo v soutěži. V klubu dostal po sezoně ocenění za svou nesobeckou hru a lásku k basketbalu.

Svými výkony zaujal skauty týmů NBA a Philadelphia o něm uvažovala pro letošní draft. Nakonec se ho rozhodla pozvat na Letní ligu, kde bojoval o smlouvu jako volný hráč. Nastoupil do čtyř utkání, v průměru hrál 9,5 minuty a nasbíral 3,75 bodu, 2,2 doskoku a 0,75 bloku na zápas. Ještě v průběhu Letní ligy se však rozhodl jít evropskou cestou a s nadšením přijal na nabídku na angažmá v Nymburce.

„U hráčů, kteří jdou do Letní ligy, se může stát, že po nich sáhnou kluby z NBA nebo některé silnější týmy v Evropě. Nedokážu posoudit, jestli měl nějaké jiné nabídky, ale pro nás bylo důležité, že Zach k nám opravdu chtěl. Jako klub nás znal a dokonce si získal informace od našeho bývalého hráče Adama Hesse. Projevil eminentní zájem za nás hrát, což byl důležitý faktor,“ řekl generální manažer Nymburka Rudolf Šimeček.

Český mistr v něm získal pivota, který je na svou výšku celkem rychlý a pohyblivý, zároveň je dobrým ochráncem vnitřního prostoru, blokařem, kvalitní v pick and rollu a jistý v zakončení, když ve všech sezonách měl úspěšnost střelby přes 63 procent. Jeho předností je ale i povaha a láska k basketbalu. Neustále hraje s úsměvem, burcuje spoluhráče a fanoušky a hraní si vyloženě užívá.

„Našli jsme hráče parametrů, které nám v minulosti chyběly. Trenér se sbíráním informací o hráči zabýval opravdu podrobně. Je to výborný blokař, což trenérovi sedělo do jeho představ vykrytí obrany. Když už se útočník dostane přes naší obranu, bude tam Zach jako obranná věž. Pak se nám líbilo i to, jak pracuje pod košem v útoku. Na své parametry je dost pohyblivý. Trochu mu chybí kila, ale to nahrazuje atletičností,“ dodal Šimeček.