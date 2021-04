Zaragoza v posledních dvou sezonách skončila na šestém místě španělské ligy, považované za nejlepší v Evropě. V Lize mistrů pak loni došla až do semifinále. V tomto ročníku se jí sice nepovedl začátek, ale pod novým trenérem Sergiem Hernándezem se zvedla a nyní opět bojuje o play off v ACB lize a také o Final 8 v Lize mistrů.

Hernández patří mezi největší trenérské hvězdy v Lize mistrů. Vždyť v roce 2019 dovedl Argentinu až do finále mistrovství světa. Dříve získal s Argentinou bronz na olympijských hrách v roce 2008. „S trenérem už se dali dohromady a začíná to tam fungovat. Co se bavím s klukama, tak nálada je tam dobrá a jsou na správné cestě,“ řekl český reprezentant Vít Krejčí, který ještě v úvodu sezony patřil na soupisku Zaragozy, ale po draftu do NBA si ho stáhla Oklahoma City.

Trable měla Zaragoza zejména na rozehrávce, kam právě z Nymburka zamířil v říjnu Luka Rupnik, ale i on brzy odešel a neujala se ani další posila T.J. Bray. Po listopadovém příchodu Hernándeze se změnil tým i na postu pivota a nyní už se sestava ustálila.

Klíčovou postavou je kapitán Dylan Ennis, jehož mladší bratr Tyler hrával v NBA a nyní působí v Türk Telekom. Dylan patřil v minulé sezoně do druhé nejlepší pětky Champions League a i v této sezoně předvádí velmi dobré výkony s průměry patnáct bodů a čtyři asistence. Právě on diriguje hru Zaragozy.

Spolu s ním jsou hlavními postavami argentinský reprezentant Nicolás Brussino, německý reprezentant Robin Benzing, Američan Rasheed Sulaimon a také nedávné posily pod koš Elias Harris a Jacob Wiley. Právě zejména Wiley, který má za sebou angažmá v NBA či Panathinaikosu Atény a nyní hostuje z Gran Canarie, tým hodně pozvedl. „Od svého příchodu podává skvělé výkony. Je to trochu jiný typ pivota a přesně sedí do stylu Zaragozy. Je atletický, rychle běhá a hraje s velkou energií. Je to skvělá posila,“ chválí Krejčí.

Pod košem je také 216 centimetrů vysoký islandský reprezentant Tryggvi Hlinason, který umí být také hodně nebezpečný. Patří mezi šest hráčů současného kádru Zaragozy, kteří koketovali s NBA alespoň v Letní lize. Wiley a Brussino si NBA i zahráli.

„Pro mě osobně je to hodně atraktivní zápas, protože španělskou ligu považuji za jednu z nejlepších. Je tam hodně talentovaných hráčů, španělská škola je hodně o chytrosti a inteligenci. A Zaragoza se dlouhodobě pohybuje na pozicích pro play off a umí zatopit i těm nejlepším jako je Barcelona a Real Madrid. Čeká nás hodně těžký a ostrý test, ale Nymburk si několikrát dokázal, že hrát se dá s každým,“ řekl Lukáš Palyza, který byl s dvaceti šesti body hrdinou úterní výhry nad Bambergem.

Zaragoza vyhrála posledních devět domácích utkání v Lize mistrů, naposledy v úterý doma přehrála Sassari 105:88. Celkově prohrála jen jednou z dosavadních třinácti domácích zápasů a to v minulé sezoně s Bonnem. Za ten tehdy hrál i současný pivot Nymburka Stephen Zimmerman.

Nymburk nebude mít k dispozici rozehrávače Retina Obasohana, který stále doléčuje následky onemocnění. Nejistý je start také kapitána Vojtěcha Hrubana, který úterní zápas s Bambergem nedohrál pro svalové zranění. Menší zranění si odvezl i Jerrick Harding.

Vzhledem k nabitému programu zvolil Nymburk netradiční řešení a na zápas pocestuje do Španělska až v den zápasu. Na místo by měl dorazit po poledni, hráči si pak několik hodin odpočinou na hotelu, než vyrazí na zápas.

„Pro spoustu z nás to bude premiéra, protože do Španělska cestujeme až v den zápasu. Vždy se lítá den nebo dva dny předem. Věřím, že se to na nás neprojeví a že si přeneseme tu vítěznou mentalitu a chuť i do zápasu v Zaragoze,“ dodal Palyza.

Utkání začíná ve 20 hodin. Přímý přenos vysílá Nova Sport.

Vladimír Malinovský

David Šváb