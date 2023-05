Basketbalisté Nymburka mají na dosah bronzovou medaili. V úvodním utkání souboje o třetí místo v Kooperativa NBL zvítězili doma nad Pardubicemi jasně 93:75 a ujali se vedení v sérii hrané na dvě výhry. Slavit tak mohou už v sobotu v Pardubicích, druhý pokus by měli případně doma v pondělí. Nymburk zápas rozhodl ve druhé půli, kdy tu první těsně prohrál.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL o bronz Nymburk - Pardubice (93:75) | Foto: Tomáš Laš

Oba celky postrádaly své nejlepší hráče. Nymburk nastoupil kromě Františka Rylicha také bez svého hlavního skórera Erica Locketta a bez Dávida Nováka. Pardubicím pak chyběli pivoti Robert Rikič, Mateo Čolak a rozehrávač Tomáš Vyoral.

Pardubice přesto držely s domácími dlouho krok a vyhrály i úvodní poločas, který se domácím tolik nepovedl. Do druhé půle ale vstoupil Nymburk s viditelnou touhou bronz vybojovat. Patrné to bylo zejména na kapitánovi Martinu Křížovi, který dal ve druhé půli 16 ze svých 18 bodů a pod košem byl téměř nezastavitelný, když dával koše i s faulem.

Na první šňůru 19:2 ještě dokázali hosté trochu reagovat a dotáhli se na 61:65. Jenže pak právě Kříž táhl další šňůru 11:0 na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, která definitivně rozhodla.

Před zápasem se oba celky rozloučili s komisařem a bývalým sportovním ředitelem ligy Zdeňkem Ringsmuthem, který po sezoně končí s dlouholetou kariérou v roli funkcionáře.

„Rozhodla větší chuť. První poločas nebyl ideální, ještě na nás bylo vidět to zklamání ze semifinále. Tomu se nelze divit. Ale v poločase jsme dokázali přepnout, udělali jsme nějaké korekce a také jsme hráli kolektivněji. Za druhý poločas si kluci zaslouží ocenit,“ uvedl nymburský trenér Ladislav Sokolovský.

„Rozhodl druhý poločas. V tom prvním jsme vůbec neběhali dopředu, ve druhém jsme to zlepšili, hráli jsme náš basket, vytvořili jsme si náskok a ten už udrželi. Pardubice hrají úplně jinou obranu než Opava. Nechci říci, že je to pro nás lehčí, ale dokázali jsem tam nějaké věci využít a dát lehčí koše po pick and rollu,” souhlasil s trenérem nymburský basketbalista Luboš Kovář.

„Nám chyběli tři hráči základní rotace, přesto jsme tři čtvrtiny hráli kvalitní zápas. Byli jsme dobrý soupeř. Po poločase jsme možná mohli mít vyšší vedení, ale Nymburk si pomohl útočným doskokem. Musíme být silnější a bojovnější pod košem. My se pokusíme pro sobotní zápas vrátit alespoň jednoho hráče do sestavy a budeme se snažit srovnat sérii. Neuvěřitelný rozdíl byl v bodech z lavičky, kde nás Nymburk přehrál 55:17. Všichni hráči musí hrát na maximum svých možností, jinak nemáme šanci na nějakou dramatickou koncovku,“ hodnotil utkání pardubický kouč Dino Repeša.

„Rozhodla zase druhá půle, jako se nám to stalo v Děčíně. Myslím, že to celkem dost vychází z jednoho našeho spoluhráče. Je to pořád dokola stejná písnička. Sice jsme měli okleštěnou sestavu, ale asi ať raději hrají kluci, kteří do toho dají srdce, než tohle. Myslím, že i v téhle sestavě jsme měli na to tu odehrát lepší zápas. Byly tam ale momenty, které nechápu. Nebyla tam ta touha zabojovat. Nymburk se pak dostal do vedení a v klidu si to pohlídal. Povídat si něco v šatně je jedna věc, ale pak to předvést na hřišti je něco jiného. A to se nám nedaří. Je potřeba trochu zatnout zuby a hrát kolektivně. Ne tam předvádět individuální akce. To je voda na mlýn soupeře,” byl kritický ke svému týmu Kamil Švrdlík, hráč Pardubic.

Nymburk - Pardubice 93:75 (21:20, 21:23, 27:18, 24:14)

Nejvíce bodů: Kříž 18, Autrey 13, Kovář 12, Watson a Palyza po 10, Tůma a Sehnal po 9, Váňa a Benda po 5, Boeheim 2 - Pekárek 18, Švrdlík 17, Šterba 11, Dickerson 10. Fauly: 22:23. TH: 19/13 - 25/20. Trojky: 8:5. Doskoky: 45:37. Ztráty: 13:9. Zisky: 13:9. Asistence: 22:8. Stav série: 1:1.

David Šváb