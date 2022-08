„Eric hraje velmi dobře a rychle do koše, ale nás zaujal především tím, jak pracuje pro tým i bez míče a zejména svou obranou, kterou nám dává do defenzivy mnoho dalších možností. Svou hrou mi připomíná Howarda Sant-Roose a nechám na fanoušcích, aby si to posoudili sami,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Rodák z Atlanty prošel univerzitami Chipola, Florida International a North Carolina State, kde hrál s Torinem Dornem, který v minulé sezoně nastupoval za Jindřichův Hradec v KNBL.

Profesionální kariéru začal v Kataru za Al-Rayyan, kde s průměry 16,7 bodů, 8,1 doskoků a 5,3 asistence patřil mezi nejlepší hráče. Poté zamířil do britské ligy, kde oblékal dres Bristolu a sbíral v průměru 15 bodů, 7 doskoků a 4,2 asistence.

Minulou sezonu pak strávil v Arisu Soluň, kde byl především obranným specialistou. Za své výkony v defenzivě ho fanoušci zvolili dokonce druhým nejlepším obráncem celé řecké ligy po Thomasovi Walkupovi z Olympiakosu. V průměru hrál 22 minut na utkání a sbíral 6,1 bodů, 4 doskoky a 1,3 asistence.

Dělám vše, co je třeba a co po mě chce trenér, říká čerstvá posila

Proč jste se rozhodl jít do Nymburka?

Věřím, že mě to dostane do dobré situace. Jelikož Nymburk hrál Ligu mistrů proti PAOK Soluň a já hrál za konkurenční Aris, tak jsem to trochu sledoval. A také mám kamaráda Torina Dorna, který hrál českou ligu za Jindřichův Hradec, takže mám trochu povědomí o české lize. A být součástí vítězného týmu je to, co jsem chtěl.

Hodně lidem svým stylem hry připomínáte Howarda Sant-Roose, který se právě v Nymburce odrazil za velkou kariérou. Vy ho znáte z řecké ligy. Souhlasíte s tímhle přirovnáním?

Asi se to dá říci. Když jsem proti němu hrál v Řecku, tak jsem v naší hře viděl hodně podobnosti. Také se hodně soustředí na obranu a ví, jak si najít místo v útoku. Hodně mě baví koukat na jeho hru.

Máte za sebou trochu exotické angažmá v Kataru. Jak jste si to tam užil?

Užil jsem si to tam hodně. Nevěděl jsem, co od toho čekat, protože to pro mě bylo první profesionální angažmá a ještě k tomu na Blízkém východě. Šel jsem do toho s otevřenou myslí a zažil jsem tam skvělé časy. Lidé byli velmi příjemní a mají tam skvělé jídlo. Dauhá je hezké město. Určitě se tam ještě vrátím na návštěvu. Jen by tam nemuselo být takové horko.

Pak jste se přesunul do britské ligy? Jaké to bylo tam?

Také skvělá zkušenost. trenér mi tam hodně pomohl s mou kariérou. Dal mi mnoho dobrých rad. Vím, že to zatím není tak moc uznávaná liga, ale je na velmi dobré úrovni a je hodně vyrovnaná. A je hodně na vzestupu.

Minulou sezonu jste hrál za Aris. Berete to tedy tak, že sezonu po sezoně jdete krok po kroku nahoru?

Určitě. Z Kataru do Anglie a z Anglie do Řecka byly velké skoky. A jsem moc vděčný za příležitost. Teď se těším, že dostanu příležitost hrát velkou evropskou soutěž.

Vaší velkou předností je obrana a hra bez míče. Pracujete na tom hodně?

Snažím se dělat vše možné, abych byl na hřišti užitečný. Nejsem asi nejlepší ve střelbě či v nějakých zázračných přihrávkách, ale mojí předností je, že dělám vše, co je třeba a co po mě chce trenér. Třeba bránit nejlepšího hráče soupeře. Já mám rád basketbal na obou stranách hřiště. Samozřejmě když zadunkuju, tak mám velkou radost, ale podobnou radost mám i z toho, když je soupeř otrávený z mé obrany.

Můžete na sebe fanouškům něco prozradit?

Mám opravdu rád kávu. Rád si chodím sednout někam do kavárny a užívat si atmosféru. Už se těším, až poznám kavárny v Nymburce.

David Šváb