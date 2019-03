Nymburk v jedenáctém kole nadstavby Kooperativa NBL přivítá Ústí nad Labem. Obhájce titulu se po dvou týdnech představí fanouškům ve své domácí hale v nymburském Sportovním centru. Minulý domácí zápas po dvou venkovních totiž sehrál v Kutné Hoře.

„Epizodka v Kutné Hoře nebyla špatná, je dobré takhle basketbal propagovat, ale je zvláštní odjíždět na domácí zápas jako na venkovní. To pohodlí trochu ubírá. Takže jsme rádi, že se vracíme do svého,“ řekl před sobotním zápase nymburský hráč Pavel Pumprla.

Na Ústí se projevil nucený odchod amerického hráče Dewanteho Wallace kvůli výraznému prohřešku proti pravidlům klubu. Sluneta tak přišla o svého druhého nejlepšího střelce s průměrem 13 bodů na utkání. Klíčovými postavami tak jsou pivoti Luboš Pecka a bývalý reprezentant a hráč Nymburka Pavel Houška.

Z dosavadních 48 vzájemných zápasů vyhrálo Ústí čtyři. Poslední výhra Severočechů se však datuje až do roku 2001. Posledních 41 vzájemných duelů vyhrál Nymburk včetně tří v této sezoně.

Utkání začíná v sobotu od 17 hodin.

Nymburku už se vrátil z porodu syna americký pivot Mike Myers. Svalové zranění doléčuje rozehrávač Eugene Lawrence a o jeho možném nasazení se rozhodne až těsně před utkáním.

„Chceme se vyladit na play off, kde výhodu domácího prostředí potřebujeme využívat. S tím vším, co se v Ústí v minulých týdnech událo, tak je vidět, že jim forma poklesla a rázem se propadli výrazně v tabulce. Co se týče samotného zápasu s Ústím, tak my nejsme ideální soupeř na to, aby si na nás zvedali formu. Zvláště když hrajeme doma,“ dodal Pumprla.

David Šváb