Ačkoli italský celek ze Sardinie už nemůže postoupit, rozhodně se nedá očekávat, že bude mít Nymburk snadnou práci. Sassari totiž v Nymburce prohrálo až poslední střelou 89:90 a jistě bude toužit po odplatě.

„I když už my máme postup a Sassari nemá o co hrát, tak si nemyslím, že to podle toho bude na hřišti vypadat. Sassari nám má co vracet. Čekám, že do zápasu půjdou jak blázni a budou chtít urvat první výhru, aby to nevypadalo, že byli ve skupině do počtu, což nebyli,“ řekl nymburský pivot Luboš Kovář.

Toho stejně jako další pivoty čeká těžký úkol zastavit chorvatského reprezentanta Miro Bilana, který patří mezi největší hvězdy soutěže. Osmý je v počtu nastřílených bodů, třetí v doskocích a sedmý v užitečnosti, když umí pod košem dobře využívat svých 213 centimetrů.

„Je to opravdu kvalitní pivot, vysoký a silný zády do koše. Jakmile to dostane blízko ke koši, tak je velice těžké ho zastavit. Musíme se s ním prát, aby míče dostával dál od koše. Máme nastavená nějaká pravidla, jak to bránit. Když to dodržíme, tak by nám neměl dělat takové problémy jako ostatním soupeřům. Pak je důležité pokrýt výhozy pivotů na střelce a musíme dobře rotovat, aby neměli volné střely,“ popsal Kovář.

Kromě Bilana patří ke klíčovým postavám Sassari také italský reprezentační rozehrávač Marco Spissu, který ale poslední dva zápasy Ligy mistrů vynechal kvůli zdravotním potížím. Naopak oproti prvnímu vzájemnému zápasu v Nymburce je zpět litevský reprezentant Eimantas Bendžius, který je z pozice čtyři nebezpečným střelcem z dálky a Sassari tak bude mít novou zbraň. Pozor je třeba dávat si i na Američana Jasona Burnella a také na zkušeného Itala Stefana Gentileho.

Nymburk sice při minulé porážce v Zaragoze přišel o svou rekordní sérii zápasů s alespoň devadesáti body, ale stále je s průměrem osmdesát devět bodů na zápas nejofenzivnějším týmem soutěže.

Pokud Nymburk uspěje, bude mít v posledním čtvrtečním zápase doma se Zaragozou vše ve svých rukou a výhra nad španělským celkem mu zajistí prvenství ve skupině. Pokud by na Sassari prohrál, bude muset na první místo porazit doma Zaragozu minimálně o dvacet bodů, aby měl lepší vzájemné zápasy.

Výhodou pro Nymburk by mohlo být, že Sassari stejně jako český celek po vzájemném duelu bojovalo s nákazou coronavirem a po něm se nedostalo do formy. Od té doby vyhrálo jediný ze čtyř zápasů a to v italské lize nad Cremonou. Poslední tři duely jasně prohrálo.

V posledních týdnech měl Nymburk zdravotní trable, ale hráči už se uzdravují. Na Sassari ještě nenastoupí Retin Obasohan, který už po nemoci začíná s návratem. Ostatní hráči by měli být připraveni nastoupit.

Utkání začne ve 20.30 hodin. Přímý přenos vysílá Nova Sport.

Vladimír Malinovský, David Šváb