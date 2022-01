Poslední kolo základní části už má odložené tři zápasy kvůli covidu a ten se nevyhnul ani GBA. Jihočeši ale nesáhli k překládání zápasu, ale nastoupí do něj bez Marka Welsche, Filipa Novotného, Diaga Quinna či zraněného nejlepšího střelce Torina Dorna. Naopak poprvé doma ale představí nové posily Edi Sinadinoviče a Iana DuBoseho, kteří by se měli zařadit mezi opory týmu. Těmi jsou také Lukáš Štegbauer či Craig Victor.

To Nymburk má momentálně k dispozici kompletní soupisku až na dlouhodobě zraněného Sterlinga Gibbse. Trenér Aleksander Sekulič tak budu muset naopak přemýšlet, koho ze třináctky hráčů nakonec k zápasu nenominuje.

„Ačkoli půjde o souboj prvního a posledního týmu tabulky, tak rozhodně nehodláme nic podcenit. Na Jindřichův Hradec se připravujeme jako na každého soupeře a půjdeme do zápasu s cílem potvrdit roli favorita, ale i předvést kvalitní výkon a naladit se na nadstavbu. Uvidíme, s čím přijde soupeř po konci trenéra“ zamyslel se nymburský kouč Sekulič.

Zápas je rovněž soubojem nejlepšího útoku ligy (99,7 bodů na zápas) s jasně nejhorší obranou, která inkasuje v průměru 95,6 bodů na zápas. Naopak v útočném doskakování jsou hráči GBA nejlepší v lize s průměrem 14,2 doskoků na utkání, na což si musí dávat obrana Nymburka pozor stejně jako na hru jeden na jednoho, která převažuje ve hře Jindřichova Hradce.

„My k zápasu přistoupíme jako ke každému a jedeme si pro vítězství. Rozdíl v tabulce je znatelný, je to souboj prvního s posledním, ale není na místě někoho podceňovat. Neřešíme, kdo za ně bude hrát nebo nebude a co tam teď po odchodu trenéra změní. Je to hlavně o tom, jak my k zápasu přistoupíme a jestli budeme hrát naší hru,“ navázal na slva trenéra Martin Kříž, hráč Nymburka.