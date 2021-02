„Já nového trenéra Ústí Honzu Šotnara znám dobře. Trénoval v sedmnáctkách, chvilku v devatenáctkách. Jako Litoměřičáci jsme se neustále kolem sebe motali. Teď jsme spolu byli na kempu,“ uvedl Jakub Tůma, hráč Nymburka. „Moc mu šanci v lize přeji. Má nějakou představu o stylu hry, který vyznává, ale za ty roky se přece jen jeho styl trénování vyvinul, tak těžko odhadovat, co v Ústí tak rychle změní,“ řekl Tůma.

Ústí se momentálně trápí a od poloviny prosince vyhrálo jen nad posledním Olomouckem. Špatné výsledky vedly k odvolání trenéra Pišteckého. V týmu navíc kvůli zdravotním důvodům skončili Spencer Svejcar a nyní také rozehrávač Michal Šotnar. A to ve chvíli, kdy se týmu ujímá jeho bratr Jan, který dosud vedl prvoligové Litoměřice, kam pendlovali mladí ústečtí hráči.

Klíčovou postavou Ústí je Lamb Autrey, který je desátým nejužitečnějším hráčem soutěže. Spolu s ním tým táhnou Dalibor Fait a pivoti Luboš Pecka a Gligorie Rakočevič. Nedávno tým posílil nymburský odchovanec Lukáš Stegbauer.

Nymburk jde do zápasu v kompletní sestavě až na Petra Šafarčíka, který začíná po zlomenině nohy trénovat s týmem. Pro tým půjde o generálku na Hyundai Final 8 Českého poháru, který bude v příštím týdnu Nymburk hostit. Ústí se tam nedostalo, když v osmifinále nestačilo na USK.

Český šampion ale nesmí nic podcenit. Každý si uvědomuje, že často zabere kouzlo nového kouče. Nymburk se nemá na co šetřit, po hodně nabitém programu má v únoru o něco volnější režim. „V únoru nemáme moc zápasů, tak se musíme snažit využit každý k udržení naší formy a koncentrace před pokračováním Ligy mistrů. Ústí se teď nedařilo, ale změnili trenéra, což týmu vždy dodá impuls. Soupeř také nebude tolik čitelný, ale my se nyní soustředíme hlavně na naší hru,“ konstatoval před sobotním zápasem asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič.

Podobně hovoří před utkáním i Jakub Tůma. „Pro ně to bude nový impulz poté, co teď asi měli náladu v týmu docela špatnou. Tohle by jim určitě mělo pomoci se zlepšit. My tam ale jedeme vyhrát a nedovolit jim se na nás chytnout,“ nepřipouští podcenění nymburský Tůma.

Utkání začíná v sobotu v 18 hodin, přímý přenos vysílá TVCOM.

Vladimír Malinovský

David Šváb