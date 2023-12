Basketbalisté Nymburka vstoupí v úterý do osmifinálové skupiny FIBA Europe Cupu. Na úvod se představí na palubovce Zaragozy, účastníka španělské ACB ligy, tedy nejsilnější ligy Evropy. Pokusí se zopakovat úspěch ze základní skupiny, kdy na úvod rovněž uspěli na palubovce favorita. Utkání začíná v úterý ve 20 hodin, přímý přenos lze sledovat na YouTube FIBA.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha 108:60 | Foto: David Šváb

Případná výhra by byla pro Nymburk opravdu cenná, jelikož se dostal do velmi obtížné skupiny, ve které má kromě Zaragozy ještě francouzský Gravelines Dunkerque a tureckou Manisu, tedy všechno týmy z elitních evropských lig. Do čtvrtfinále postoupí jen dva nejlepší celky ze skupiny. K šanci na postup tak bude třeba uhrát minimálně tři výhry.

Zaragoza je aktuálně třináctá z 18 týmů v tabulce španělské ligy se čtyřmi výhrami. Naposledy v neděli vyhrála nad účastníkem Ligy mistrů Murcií s českým reprezentantem Davidem Jelínkem či bývalým nymburským hráčem Howardem Sant-Roosem v sestavě 82:76. V základní skupině Evropského poháru vyhrála tři ze čtyř zápasů, když dvakrát porazila Brindisi a jednou Kalev, se kterým pak doma prohrála odvetu ve chvíli, kdy už měla jisté vítězství ve skupině.

Nymburk se utkal se Zaragozou v Lize mistrů v sezoně 2020/21. Na jejím hřišti prohrál 71:90, odvetu doma vyhrál 98:78. Zaragoza má nedávnou zkušenost s českým basketbalem, když v kvalifikaci o FIBA Europe Cup vyřadila Pardubice po výhře 94:88.

Nymburku může dodat sebevědomí, že vyhrál tři z posledních čtyř zápasů ve Španělsku a to proti Tenerife, Fuenlabradě a Bilbau. Nestačil jen právě na Zaragozu. Celkem vyhrál pět z posledních osmi zápasů se španělskými soupeři.

„ACB liga je na hodně vysoké úrovni, takže každá konfrontace se španělskými týmy je zajímavá vzhledem ke získávání zkušeností. Bude to zajímavé a věřím, že je budeme schopni i potrápit a nejen sbírat zkušenosti,” uvedl před utkáním kapitán Nymburka Martin Kříž. „Bude to hlavně o tom, jak se na to připravíme a zda budeme schopni plnit to, co si řekneme. Pak to může být vyrovnaný zápas, který budeme schopni přetavit na naší stranu,” přidal kapitán Nymburka.

„Těším se moc. Pokaždé, když máme možnost poměřit se s týmem z tak dobré ligy, tak je to skvělá příležitost pro nás všechny. Vyzkoušíme si, na jaké úrovni momentálně reálně jsme. Věřím, že je můžeme minimálně potrápit. Máme dobrý tým, dokážeme zahrát i proti dobrým týmům, takže to tam nejedeme jen odehrát, ale chceme předvést co nejlepší výkon,” věří svému celku nymburský basketbalista František Rylich. „Pamatuji si, že jsme v Zaragoze hráli v Lize mistrů těsně jak končil covid. Už mohli přijít nějací fanoušci a to byla příjemná změna. Byl to tam tehdy hodně těžký zápas, běhavý, ale i přes prohru jsme tehdy cestou zpět v letadle slavili postup. Uvidíme, jak velký prostor dostanu, ale z těch tří zápasů, co jsem ve Španělsku odehrál, je tohle nejvíc, protože vím, že mohu týmu něco přinést a pomoci k úspěchu,” podotkl Rylich.