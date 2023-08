Basketbalisty Nymburka budou v nadcházející sezoně trénovat hned tři hlavní trenéři Kooperativa NBL z minulého ročníku. Asistenty nového hlavního kouče Francesca Tabelliniho, který dosud vedl USK Praha, budou Ladislav Sokolovský, který trénoval Nymburk v minulých měsících, a také dosavadní kouč Kolína Adam Konvalinka. Ten se k týmu připojil tento týden. Součástí realizačního týmu zůstává kondiční trenér Litevec Ričardas Reimaris.

Trenér Adam Konvalinka | Foto: Basketball Nymburk

„Otevřela se nám možnost angažovat Adama Konvalinku a rádi jsme ji využili. Těší nás, že se povedlo složit silný realizační tým, který má o české lize velmi dobrý přehled,“ řekl generální manažer Nymburka Ondřej Šimeček.

Pětatřicetiletý Konvalinka se po zranění v dorostu vzdal hráčské kariéry a začal se soustředit na roli trenéra. Ze Sokola pražského se dostal do ligy, kde působil v Pardubicích jako asistent trenérů Kena Scalabroniho a Dina Repeši. Chvíli vedl tým jako hlavní trenér. Roli hlavního kouče si pak vyzkoušel v minulé sezoně v Kolíně. Nedávno jako asistent trenéra Luboše Bartoně pomohl k senzačním zlatým medailím na Univerziádě. Má za sebou i řadu zahraničních stáží, naposledy byl na jaře v Barceloně.

„Angažmá v Nymburce je vždy velkou výzvou. Budeme hrát evropské poháry, bude se hrát o nejvyšší příčky a výzvou je pro mě i spolupráce s dalším zahraničním trenérem. Každý trenér je specifický a vyžaduje jiné věci. Tady asi budu pracovat více s videem, ale já se mám pořád co učit, takže je to pro mě výzva nahlédnout do toho zase trochu z jiného úhlu,“ řekl Konvalinka.

Potkají se tak tři trenéři, kteří mají všichni zkušenosti z pozic hlavního trenéra i asistenta. „Dokážeme se tak lépe do sebe vzájemně vcítit. Už jsem slyšel, že já a Láďa můžeme mít problémy s egem, když jsme byli hlavními trenéry a teď jsme asistenty, ale to vůbec není pravda. Jestli někomu jde o ego, tak tu nemá co dělat. Já jsem tu pro tým a jestli to znamená, že bude potřeba deset hodin sedět u videa, tak budu sedět u videa. Já si nevybírám. Já jsem rád, že mohu být v týmu jako je Nymburk,“ dodal Konvalinka.