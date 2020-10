Poprvé v sezoně se Nymburku nevydařil vstup do zápasu, když se tři a půl minuty nemohl trefit. Pardubice naopak v úvodu táhl Prokop Slanina a pomohl získat vedení 10:2. Domácí se však vzpamatovali a rychle srovnali na 14:14. A to i díky Omarovi Prewittovi, který pokračoval ve výkonu z posledního utkání s Opavou a už na začátku druhé čtvrtiny měl na kontě čtyři trojky.

Pardubice přijely oslabené o svého nejlepšího hráče Tomáše Vyorala, který v prvním vzájemném duelu nastřílel 34 bodů. I bez něj ale dokázaly zlobit do poločasu. Do druhé půle ale Nymburk vstoupil šňůrou 18:1 a bylo rozhodnuto.

Vedení Nymburka narostlo na třicet bodů a zápas se změnil v exhibici, kdy zejména domácí předváděli akce, které by fanoušky zvedali ze sedadel, kdyby mohli být v hale. Nakonec z toho byla pro domácí výhra o čtyřicet šest bodů. Vyšší výhru v lize naposledy Nymburk uhrál v lednu 2019 rovněž proti Pardubicím, které tehdy porazil o padesát bodů.

Nymburk - Pardubice 105:59

Nejvíce bodů: Prewitt 16, Harding a Dalton po 15, Zimmerman 12, Hruban a Benda po 11, Kovář 10, Kříž, Rupnik a Tůma po 5, Šafarčík a Rylich po 0 - Slanina 14, Svoboda a Dunans po 10, Švrdlík 6. Fauly: 18:13. TH: 15/11 - 11/6. Trojky: 14:3. Doskoky: 46:35. Ztráty: 15:20. Zisky: 13:10. Asistence: 21:8. Čtvrtiny: 19:16, 21:16, 31:7, 34:20.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Po pomalém začátku jsme ve druhé půli jsme odvedli mnohem lepší práci. Byla tam mnohem větší koncentrace a větší nasazení. Kontrolovali jsme hru a hra se blížila naším představám. Ať už hráči dělají cokoli, záleží, jak to dělají. Je třeba hrát na sto procent a to tam ve druhé půli bylo. Hráli jsme s mnohem větším zápalem. Takhle musíme hrát. Ani nemohu dnes vybrat hráče zápasu, protože to byl opravdu kolektivní výkon.“

Petr Benda (hráč Nymburka): „První půlka nebyla nic extra, dovolili jsme soupeři hodně útočných doskoků a tím se držel ve hře. Kdybychom už v první půli hráli tak, jak pak ve druhé půli, byl by rozdíl ve skóre mnohem větší. Doufám, že pro nás to teď nebude znamenat 14 dní bez basketbalu a že budeme moci odehrát Ligu mistrů v Turecku. Musíme se udržovat a uvidíme, co se teď stane.“

Ken Scalabroni (trenér Pardubic): „Gratuluji domácím. První půle byla z naší strany celkem dobrá, ale ve druhé půli to bylo od nás velmi slabé. Nehráli jsme dobře v obraně ani v útoku. Domácí naopak hráli velmi dobře, trestali každou naší chybu a dostali se do rytmu, kdy je pak těžké Nymburk zastavit. Musíme tu vysokou porážku přijmout, i když to nebude snadné. Zvláště po tom prvním vzájemném utkání se to těžko polyká. Teď je ale třeba přečkat tuto covidovou pauzu, snad nebude trvat moc dlouho a budeme moci alespoň trochu trénovat, abychom se udrželi ve formě. Je to frustrující, ale všichni jsme na stejné lodi.“

David Škranc (hráč Pardubic): „Vstup do druhé půlky nás stál zápas. Po našich snad sedmi ztrátách za sebou dali spoustu snadných bodů a z Nymburka se stal rozjetý vlak, který už nešel zastavit. Oni dali 14 trojek s úspěšností 40 procent. My máme 12 procent a všechno jsme měli těžké střely přes jejich ruce. Dobře nás bránili, odešli jsme i fyzicky. Problém byl hlavně na rozehrávce, protože Tomáš Vyoral je nemocný, chyběl i Michal Svojanovský, takže nemáme žádného rozehrávače.“

David Šváb