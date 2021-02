Nymburk šetřil své dvě hlavní hvězdy Vojtěcha Hrubana a Retina Obasohana, kteří v pondělí hráli náročný zápas za národní týmy a dostali tak volno na regeneraci sil před náročným březnovým programem. Kolínu zase chyběl zkušený pivot David Machač.

Po téměř dvoutýdenní pauze se Nymburk pomalu dostával do střelecké pohody a v první čtvrtině dal jen jedenáct bodů. To Kolín opět ukazoval svou silnou zbraň v podobě trojek a už v první čtvrtině si vybudoval náskok dvanácti bodů.

Jenže co se nedařilo v první čtvrtině, přišlo v té druhé a Nymburk díky zlepšené obraně a rychlým protiútokům chytil rytmus a rychle skóre otočil ve svůj prospěch. A to především zásluhou Omara Prewitta, který dal do poločasu šestnáct bodů. Přidali se k němu Petr Benda a také mladý František Rylich, který zakončil poločas pěti body.

Do druhé půle však Kolín vlétl smrští trojek a oba týmy se přetahovali ve vedení. Na straně Nymburka se chytil Stephen Zimmerman smeči, vzápětí ho vystřídal Hayden Dalton, který dal v první polovině poslední čtvrtiny důležitých jdenáct bodů.

Jenže Kolín drželi Lee Skinner a zejména Adam Číž, který v poslední čtvrtině trefil čtyři trojky po sobě a snížil na 78:80 čtyři minuty do konce. Pak však vzal zápas do svých rukou Harding, který se trefoval z dálky i z nájezdů a rozhodl o výhře Nymburka.

Zajímavostí je, že Kolín v zápase vystřelil čtyřicet sedm trojkových pokusů, což je vůbec nejvíce v této sezoně, když o jediný pokus pokořil maximum Svitav. Trefil z nich sedmnáct trojek s úspěšností třicet šest procent. To Nymburku na deset trojek stačilo osmnáct pokusů se skvělou úspěšností pětapadesát procent. Velký rozdíl byl také v bodech z protiútoků a to 24:6.

Za Nymburk poprvé od začátku října nastoupil reprezentant Petr Šafarčík, který vyléčil zlomeninu na noze. Do střelecké listiny se nezapsal, ale při jeho pobytu na hřišti se těžko prosazoval hostující Číž.

„My byli v první půli takoví ploší, bez ostrosti. Ale povedlo se nám to zvládnout do vítězného konce. Teď nás čeká náročný březen, kdy budeme hrát téměř každý druhý den, takže je dobře, že jsme mohli více zapojit i další hráče, které teď budeme potřebovat,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel.

„My jsme dělali vše pro to, aby cestu k vítězství neměl Nymburk jednoduchou. Někdy se nám to dařilo více, někdy méně. Hlavním rozdílem byly rychlé protiútoky, tam jsme prohráli,“ hlesl Miroslav Sodoma, kouč kolínského celku.

Nymburk - Kolín 93:82

Nejvíce bodů: Prewitt 24, Harding 21, Dalton 16, Zimmerman 10, Benda 7, Kříž 6, Rylich 5, Palyza a Tůma po 2, Šafarčík 0 - Číž 26, Skinner 22, Wallace 13. Fauly: 13:18. TH: 17/11 - 4/1. Trojky: 10:17. Doskoky: 40:38. Ztráty: 9:7. Zisky: 2:2. Asistence: 18:12. Čtvrtiny: 11:21, 30:14, 23:27, 29:20.