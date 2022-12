Nymburk má za sebou úterní zápas v Lize mistrů a v příštím týdnu ho v pondělí a ve čtvrtek čekají další ligové duely. Trenér Sokolovský proto rozložil zátěž a do hry poslal zcela jinou základní sestavu než v posledních zápasech. Větší prostor směrem do ofenzivy dostali zejména Tůma s Rylichem, kteří také byli nejužitečnějšími hráči týmu.

Tůma ani jednou neminul a nasbíral 11 bodů, 3 asistence, 2 doskoky, 2 zisky a šest získaných faulů. Rylich pak měl druhý nejvyšší počet střeleckých pokusů z celého týmu, trefil tři trojky a s 15 body a 5 asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem.

V úvodu sice Nymburk trochu zaspal a dovolil Olomoucku vedení 14:7, ale pak rychle skóre otočil a získal dvouciferné vedení. Hosté ale bojovali a ve třetí čtvrtině se dotáhli na rozdíl pěti bodů. Jenže pak dal trojku Rylich a nastartoval šňůru 12:0, kterou Nymburk zápas rozhodl.

„Pozitivní je, že jsme vyhráli, pozitivní je, že jsme mohli některým hráčům umožnit menší minutáž a dát prostor jiným. Mladí hráči dostali v tomto utkání výrazné minuty. Fanda Rylich, Jakub Tůma i Dávid Novák uchopili šanci hrát proti Olomoucku, které hrálo velmi dobrý basketbal. Dejme mu za to kredit. Minuty mladých hráčů jsou velmi důležité, aby měli motivaci v dalším tréninkovém procesu a měli šanci se měřit s našimi staršími hráči,L“ uvedl po utkání Pavel Budínský, asistent trenéra Nymburka. „Fanda Rylich dokazuje své kvality i v Polabí v první lize. Tlačíme ho s Láďou Sokolovským, aby přijal roli skórera, aby využil své atletičnosti. Teď měl v prvním poločase hodně dobrých momentů v přechodové fázi, kdy dokázal velmi dobře tlačit míč a spoluhráče dopředu, najížděl z dvojtaktu, přihrával a pak si i vybíral dobré střelecké pozice, které proměňoval. Sebevědomí si přenesl i do druhého poločasu. Nebyl alibista. Já bych ho viděl jako nejlepšího našeho hráče,“ chválil svěřence Budínský.

„Být nejlepším střelcem Nymburka v zápase zní moc hezky. Jsem rád, že k tomu v této sezoně vůbec došlo a že mi tam konečně něco spadlo,“ culil se František Rylich, s patnácti body nejlepší střelec Nymburka. „U mě je to hodně o sebevědomí. A fakt, že mi trenéři věří a nutí mě k tomu, abych si ty střely bral, tak mi to hodně pomáhá. Dodává mi to sebevědomí. Dostávám příležitosti, které jsem nevěřil, že bych mohl dostávat. Jsem za to nesmírně rád. Nastupoval jsem místo Marka Klassena na rozehrávce, což je něco jiného než na křídle. Byl jsem tak více na míči a mohl jsem si i sám vytvořit pozice. Vím, že když si nebudu střely brát a budu neviditelný, tak se nikam neposunu. Musím se tlačit do útoku,“ přidal Rylich.

„Nymburk byl lepší,“ přiznal trenér Olomoucka Tihomir Bujan. „My se snažili, i když nám chybí Stamenkovič a tentokrát i Kněževič kvůli zranění. V určitých momentech jsme hráli dobrý basketbal, ale nedařilo se nám udržet koncentraci po celých čtyřicet minut. A to na Nymburk nestačí. V současné době nemáme na to, abychom se měřili s Nymburkem, to je realita, ale chtěl jsem po hráčích, aby hráli dobrý basketbal. V některých pasážích jsme ho hráli, ale v jiných bylo mnoho chyb,“ uznal kouč hostujícího celku.

„Podali jsme slušný výkon, jen jsme si měli lépe hlídat míč. Devatenáct ztrát je číslo, které nám moc nepomohlo. Na druhou stranu jsme měli solidní doskok, kde byly statistiky vyrovnané. A to jsme hráli bez našeho nejlepšího doskakovače Kněževiče, což bylo na jednu stranu dobré, že jsme dostali jeho minuty. Na druhu stranu nám chybí hráč do rotace,” řekl Dominik Heinzl, hráč Olomoucka.

Nymburk - Olomoucko 96:83 (25:18, 26:20, 20:25, 25:20)

Nejvíce bodů: Rylich 15, Simmons 14, Watson 13, Tůma 11, Lockett 10, Ivanauskas a Novák po 7, Palyza 6, Kříž 5, Benda a Kovář po 4 - Williams a Moten po 15, Heinzl 11. Fauly: 18:21. TH: 19/17 - 15/8. Trojky: 11:9. Doskoky: 37:35. Ztráty: 13:19. Zisky: 12:8. Asistence: 20:19.

David Šváb