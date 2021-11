Nymburk je nyní ve skupině druhý o skóre za Galatasaray, na jehož hřišti v úvodu prohrál. Pak ale vydřel výhru na PAOKu a před dvěma týdny doma porazil Igokeu 86:82. Stále se tak drží v boji o první příčku znamenající přímý postup do osmifinále. Týmy na druhém a třetím místě budou hrát v lednu baráž o postup. Poslední tým končí. A tomu se Nymburk může vyhnout, pokud v úterý uspěje.

„Vidíme napříč celou Ligou mistrů, že výsledky jsou často překvapivé a nevyzpytatelné, takže funguje to klišé, pojďme zápas od zápasu. Nejde si dělat nějaké plány. Ale platí to, že pokud chceme skončit ve skupině s kvalitní bilancí, tak to musíme potvrzovat hlavně doma,“ řekl nymburský střelec Lukáš Palyza. „V této skupině je každý zápas extrémně důležitý, zvláště na domácí palubovce, kde potřebujeme vyhrávat. PAOK je nebezpečný soupeř, ale věřím, že ho dokážeme porazit,“ dodal nejzkušenější hráč týmu Petr Benda.

PAOK je nebezpečným soupeřem. S Nymburkem doma několikrát dohnal ztrátu a dokonce byl blízko výhře, kterou mu ukradl Jerrick Harding, který střelou v poslední vteřině zařídil nymburské vítězství. V minulém kole pak PAOK doma zaskočil favority z Galatasaraye a porazil je 81:74.

Pomohl k tomu i návrat Jermainea Lova po zranění. Americký střelec proti Nymburku v prvním zápase nehrál, ale nyní patří k oporám stejně jako rozehrávač Malcolm Griffin, další střelec David DiLeo, pivot Marvin Jones či zkušený Řek Vlado Jankovič.

„Z prvního vzájemného utkání v Soluni si pamatuji, že když jsme měli ve čtvrté čtvrtině zápas pod kontrolou, tak jsme začali dělat hodně nevynucených chyb a hloupých ztrát. Doufám, že se z toho poučíme. Každopádně v tom zápase byla na jejich týmu deka, jelikož se jim nepovedl vstup do utkání. Teď od nich očekávám zlepšený výkon,“ tuší Palyza, že duel s PAOKem bude ještě těžší, než první duel v Řecku.

Nymburk se v této sezoně hodně opírá o své hráče na perimetru. Jerrick Harding je s průměrem dvacet čtyři bodů na zápas druhým nejlepším střelcem soutěže. Poslední dva ligové zápasy však vynechal kvůli menšímu zranění ramene. Doplňuje ho nejlepší střelec v historii soutěže Vojtěch Hruban, který o víkendu potvrdil dobrou formu dvaatřiceti body v lize Kolínu. Byl to pro něj nejlepší střelecký výkon v KNBL v dresu Nymburka. Třetím do party je Lukáš Palyza, který se s jedenácti trojkami dělí o první místo mezi trojkařemi v BCL.

Díky nim má Nymburk třetí nejlepší ofenzivu soutěže s průměrem 85 bodů na zápas. PAOK je až dvaadvacátý s průměrem 76 bodů na zápas. V neděli sehrál PAOK zápas řecké ligy proti Panathinaikosu Atény a prohrál 64:81. S jedinou výhrou z pěti zápasů je tak předposlední.

S řeckým celkem má dorazit i více než sto fanoušků, kteří v prvním utkání vytvořili bouřlivou atmosféru. Na Královce by tak měla být velmi dobrá atmosféra. Celkem Nymburk vyhrál jedenáct z posledních dvanácti domácích zápasů.

Podle aktuálních vládních nařízení se musí fanoušci prokázat bezinfekčností. Tedy potvrzením o očkování, o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, o testu PCR ne starším 72 hodin či antigenním testu ne starším 24 hodin. Nymburk pro své fanoušky připravil mobilní testovací centrum, kde si mohou nechat udělat test přímo ve fanshopu Královky před zápasem. Při prokázání vstupenkou na zápas budou platit jen 50 korun. Zbytek nákladů na testování uhradí klub. Děti do 12 let se nemusí testovat.

David Šváb