„Snažíme se k tomu přistupovat jako ke každému jinému zápasu, i když teď je na nás tlak mnohem větší. Nikdo z nás si neumí představit, že bychom už teď vypadli a od ledna hráli jen českou ligu. Proto všichni uděláme vše pro to, abychom ten zápas s Galatasaray zvládli,“ uvedl pivot Martin Kříž. „Víme, že když prohrajeme, bude pro nás konečná, takže jsme všichni připraveni nechat na hřišti všechno, co v nás je. Není na co se šetřit. Sami jsme se dostali do této pozice, tak je teď na nás, abychom situaci zvládli,“ dodal střelec Jerrick Harding.

V prvním vzájemném duelu v Istanbulu Nymburk prohrál 85:101. Ještě sedm minut před koncem ale držel nadějné skóre, pak ale začal úřadovat Melo Trimble, který dal v závěru 17 ze svých 33 bodů a rozhodl zápas.

„Dlouho jsme se drželi na dostřel, ale pak nám dal Trimble nějaké body, my naopak nedali dvě donášky a jednu trojku a najednou byl rozdíl o 15 bodů a nebylo o co hrát. Utkání mohlo skončit jinak, kdyby tam nebyla tahle minuta, takže doufám, že teď se takového výpadku vyvarujeme, protože se pak proti tak silnému týmu těžko dohání,“ uvedl kapitán Vojtěch Hruban.

Právě Trimble patří mezi klíčovou trojici hráčů Galatasaraye s průměrem 15,2 bodů na zápas. Rozehrávač Dee Bost dává 15,6 a 5,6 asistence na zápas. A DeVaughn Akoon-Purcell je dokonce nejužitečnějším hráčem soutěže a s průměrem 21,8 bodů je druhým nejlepším střelcem. A to hned za nymburským kanonýrem Jerrickem Hardingem, který dává 22,8 bodů na zápas.

Oba celky se spoléhají zejména na svou ofenzivu. Galatasaray je dokonce s 86,6 body druhým nejofenzivnějším týmem soutěže. Naopak v počtu inkasovaných bodů patří do spodní poloviny soutěže. "Oba týmy jsou silné v útoku, ale tyto zápasy rozhodují obrany. Musíme se držet našich principů a pouštět je jen do těžkých střel,“ řekl Harding. „Bude rozhodovat, kdo bude lépe bránit. V některých zápasech se dá vyhrát jen útokem, ale to bývá výjimka. Důležitější budou obrany,“ dodal Hruban.

Pokud Nymburk zápas zvládne, obsadí třetí místo ve skupině a v lednu se utká v baráži o postup do osmifinálové fáze. Jejich soupeřem v baráži bude buď Oostende nebo Štrasburk, za který hraje český reprezentant a bývalý hráč Nymburka Jaromír Bohačík. Štrasburk udrží druhé místo ve své skupině, pokud v závěrečném utkání neprohraje s Oostende o více než pět bodů.

První zápas baráže o osmifinále se hraje 4. nebo 5. ledna na hřišti soupeře, domácí odvetu by případně hrál Nymburk 11. nebo 12. ledna. K postupu jsou potřeba dvě výhry, případný třetí zápas by se opět hrál na hřišti soupeře.

Nymburk v dosavadních pěti sezonách Ligy mistrů nepostoupil ze skupiny jen v ročníku 2018/19. V posledních dvou sezonách se dostal až mezi osm nejlepších celků.

Kvůli vládním opatřením je kapacita haly Královka na zápas s Galatasaray snížena na tisíc míst a bude zcela využita. V prodeji je už posledních pár vstupenek. Každý z diváků nad 18 let musí mít potvrzení o ukončeném očkování na Covid19 či o prodělání nemoci v ochranné lhůtě 180 dní. U rozočkovaných je pak nutný PCR test stejně tak u neočkovaných dětí ve věku 12-18 let. U dětí do 12 let není třeba žádné potvrzení.

Tisková zpráva klubu