Nymburk /FOTOGALERIE/ - To, že Nymburk je v současné době nejúspěšnějším basketbalovým městem v zemi, není pochyb. I proto se mu dostalo možnosti hostit prestižní turnaj kadetů. Kromě reprezentačních týmů se na turnaji představili i mladíci z nymburské basketbalové akademie. A nevedli si vůbec špatně.

Nakonec obsadili druhé místo, když prohráli až ve finále s japonským výběrem do 16 let. Byli tak lepší než český národní výběr do 17 let, který skončil třetí.

Turnaje se dále zúčastnily týmy reprezentace Slovenska U17 a německé bundesligové týmy Brose Bamberg Youngsters a Mitteldeutscher BC Junior Sixers.

Závěrečného zakončení a předání cen nejlepším týmům i hráčům se zúčastnil i starosta Tomáš Mach.