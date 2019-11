Basketbalisté Nymburka v 10. kole Kooperativa NBL přehráli doma Ústí nad Labem 112:76. Vytvořili tak nové bodové maximum sezony, když o tři body překonali středeční výkon Olomoucka. Ve třetí čtvrtině dokonce dali 38 bodů. Reprezentant Jaromír Bohačík se blýskl 27 body za pouhých dvaadvacet minut hry, vyrovnal tak své maximum v dresu Nymburka. Více bodů dal ještě jako hráč USK Praha.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Ústí nad Labem (112:76) | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Po první čtvrtině jsme kontrolovali hru a tempo hry. Měli jsme cíl zastavit jejich střelbu za tři body. Hráče jsme na to upozorňovali a podle statistik jsme v tomto udělali dobrou práci. To byl důležitý faktor zápasu. Teď jedeme dál,“ uvedl kouč vítězů Oren Amiel.

„První poločas jsme měli problém s útočným doskokem soupeře. To jsme pak zlepšili, navíc se nám dařilo hodně v útoku a dopadlo to pro nás dobře. Docela dobře jsme si půjčovali míč, skoro všichni sahali po dvouciferných bodech. Vždy je to o tom, jestli se chytne jeden dva střelci a otevře to hru. A my hráli hodně kolektivně a proto je výsledek takový. Bylo pěkné dát zase nějakou trojku, za dvaadvacet minut jsem určitě nikdy nedal tolik bodů. Ale je to o tom, že jsme si hodně půjčili míč a měli jsme hodně asistencí,“ vyprávěl po vítězném zápase Jaromír Bohačík, hráč Nymburka.