Praha /FOTOGALERIE/ - Basketbalisté Nymburka změřili v pražské hale na Královce své síly se silným protivníkem. Soupeřem v dalším zápase prestižní Ligy mistrů jim byl celek Hapoel Jerusalém. A domácí neměli žádnou šanci.

Nymburk – Jerusalem 80:111

Hostující basketbalisté potvrdili roli favorita nejen tohoto zápasu, ale také celé soutěže. V Praze jasně ukázali svoji obrovskou sílu.

„Byl to trošku jiný zápas, než co jsme si představovali a co jsme doufali. Jak jsme začali, tak jsme i skončili. Světlých chvilek bylo jen pár. Dostali jsme velkou lekci,“ litoval po utkání nymburský hráč Pavel Pumprla. „Hosté měli volné pozice a tím se dostali do zápasu, nám tam nespadlo skoro nic. Dovolili jsme jim pár lehkých košů a pak už jsme měli hodně složitou situaci,“ řekl k zápasu Pumprla.

Nejvíce bodů: Peterka 17, Wright 15, Lawrence 8 – Feldeine 20, Stoudemire 19, Butler 16, Thomas 13, Blatt 11. Fauly: 18:19. TH: 21/18 – 17/15. Trojky: 6:12. Doskoky: 34:43.

Tabulka

1. Jeruzalém 12 10 2 1077:921 22

2. AEK Atény 11 9 2 882:811 20

3. Bamberg 11 7 4 903:884 18

4. Antverpy 11 6 5 899:877 17

5. Lietkabelis 11 4 7 832:846 15

6. Nymburk 12 3 9 922:1018 15

7. Dijon 11 3 8 813:875 14

8. Fuenlabrada 11 3 8 835:931 14