Basketbalisté Nymburka dali ráznou odpověď na dva nepovedené zápasy a v 5. kole Kooperativa NBL vysoko vyhráli na palubovce Písku 115:70. Nymburk od začátku diktoval ráz utkání, velmi dobrým a vyspělým výkonem pokazil domácím oslavy prvního domácího utkání po postupu do nejvyšší soutěže. Hned osm hráčů Nymburka mělo osm a více bodů. Nejvíce dal Spencer Svejcar 21 bodů.

Nymburští hráči nechtěli dovolit další zaváhání a od začátku nastoupili jako sebevědomý tým. Nenechali se rozhodit bouřlivou atmosférou a ani nepříjemným píseckým zónovým presinkem.

Oba celky se snažily hrát velmi aktivně a nátlakově a k vidění tak byl pohledný zápas ve vysokém tempu. Kde však byli domácí zbrklí v zakončení, tam Nymburk ukazoval svou vyspělost a kvalitu. Zejména Jaromír Bohačík předváděl své zkušenosti a odolnost v soubojích, Spencer Svejcar pak svou přesnou ruku.

Už po pár minutách měl Nymburk náskok 12:2 a postupně své vedení navyšoval až na 47 bodů, když už domácím došly síly a nasadili do hry i své mladé hráče.

Nymburk měl v zápase 35 asistencí, což je zatím rekord sezony. Také 115 body vyrovnali maximum sezony. A také v užitečnosti vytvořili rekord tohoto ročníku.

„Opravdu jsme si tu zápas užili. Atmosféra byla skvělá, domácí fanoušci podporovali svůj tým až do konce a oba týmy přispěly k tomu, že to byla velká show,“ uvedl Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Domácí bojují extrémně po celý zápas, o to více mě náš výkon těší. Hráli jsme mnohem lépe než v předešlých zápasech. Máme být na co pyšní. Tým po těch dvou porážkách dostal hodně kritiky, ale zůstali jsme pohromadě a zabojovali,“ přidal kouč vítězů.

„Jsem rád, že jsme se dobře na Písek připravili, protože oni jsou hodně odlišným týmem a hrají specifický basketbal, takže jsme museli změnit hodně věcí. A to hlavně v obraně. A byli jsme to schopni aplikovat na hřišti a to mě hodně potěšilo,“ radoval se z výhry i předvedeného výkonu nymburský basketbalista Jaromír Bohačík. „Také jsme hodně mluvili o důrazu a že si musíme chránit míč a nedovolit soupeři tlak, když je hnaný plnou halou. Trenér nás upozorňoval, že to bude hodně fyzické utkání a bylo na nás, jak na to zareagujeme. A to se povedlo. Písek hraje agresivně po celém hřišti, ale my si s tím poradili a měli jsme hodně přečíslení a hru to dost zrychlovalo. Tempo hry tak bylo hodně velké a lidem se to muselo líbit,“ řekl autor šestnácti nymburských bodů.

Písek - Nymburk 70:115 (17:29, 19:25, 17:33, 17:28)

Nejvíce bodů: Mar. Svoboda 19, Sýkora 14, Fait 11 - Svejcar 21, Bohačík 16, Mathon 15, Gordon 14 (9 asistencí), Bell 13, Rylich 12, Sehnal 8 (11 asistencí), Kříž 8, Tůma 6, Kovář 2. Fauly: 26:27. TH: 32/22 - 28/19. Trojky: 6:12. Doskoky: 37:48. Ztráty: 24:14. Zisky: 7:14. Asistence: 26:35.

David Šváb