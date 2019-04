Nymburk měl v předchozích zápasech problémy se vstupy do zápasu, ale tentokráte začal koncentrovaně od první minuty. A dařilo se hlavně Alexovi Davisovi, který za úvodní tři minuty stihl všech deset nymburských bodů.

Děčín se držel v kontaktu jen v první čtvrtině, pak podlehl tlaku presingové obrany po celém hřišti, dělal chyby a ve druhé čtvrtině dal pouhých sedm bodů. Vedení rychle narůstalo.

Podobný průběh měla i třetí čtvrtina, v níž obrana Nymburku povolila soupeři jen devět bodů a utkání se změnilo v nymburskou exhibici. Nakonec dali Válečnici druhý nejmenší počet bodů v celé sezoně.

Nejvíce šestnáct bodů měl Alex Davis, který byl zvolen hráčem zápasu.

„Vycházelo to z obrany a energie, kterou jsme do utkání dali. Na tréninku jsme se teď na obranu hodně zaměřili, trenér se na to dost soustředí. A dali jsme do toho velké nasazení a dělali jsme věci, které trénujeme. Proto je rozdíl tak velký,“ uvedl nejlepší hráč zápasu Alex Davis. „Vletěl jsem do utkání, ale že prvních deset bodů vyšlo na mě, to byla jen náhoda. Dostal jsem se do snadných pozic. Pak se ukázalo, že máme mnoho hráčů, kteří dokážou dávat body. Soupeř nikdy neví, od koho to přijde. Pokud budeme předvádět takové výkony hlavně v obraně, tak to soupeři proti nám budou mít v play off hodně těžké,“ přidal Davis.

„Není moc co říct. Utkání jsme měli pod kontrolou v podstatě od první čtvrtiny. Změna trenéra soupeři přinesla energii, proto jsem moc rád, jakou energii jsme ukázali my. Vyrovnat se jim v nasazení bylo naším hlavním cílem a povedlo se to výborně. Hráli jsme velmi dobře hlavně v obraně,“ chválil mužstvo domácí kormidelník Oren Amiel.

Nymburk - Děčín 97:53

Body: Davis 16, Vyoral 15, Bohačík a Šafarčík po 13, Myers 12, Benda 11, Pumprla 5, Wright 4, Peterka a Hruban po 3, Kříž 2 – Feštr a Autrey po 10, Pomikálek 9, Ježek 6. Fauly: 15:27. TH: 25/14 – 10/6. Trojky: 7:7. Doskoky: 36:31. Ztráty: 13:18. Zisky: 5:7. Asistence: 24:9. Hráč utkání: Alex Davis (Nymburk).