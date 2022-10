„Ještě loni jako hráč U19 mohl Dávid hrát za juniorku, první ligu za Polabí a případně i za chlapy. Jenže teď, když přechází do seniorské kategorie, by mohl hrát jen KNBL. A pro rozvoj takových hráčů je třeba, aby měli herní praxi i v první lize, kde dostanou daleko větší minuty než v KNBL,“ řekl Sokolovský.

Podobných případů zahraničních basketbalistů v mládeži je několik, zejména Slováků, nově pak i Ukrajinců. Proto návrh podpořila většina týmů. „Překvapilo mě, že to bylo jednomyslné, jen jeden tým se zdržel. Hlavní je, že je tento předpis dělaný tak, aby neublížil českým hráčům, ale zároveň nediskriminoval cizince, kteří tu jsou v mládeži. Platí to jen na ty cizince, kteří tu už jsou minimálně tři roky v mládežnickém systému a status Čecha dostanou jen na dva až tři roky podle věku. Budou to jen výjimečné případy,“ dodal Sokolovský.

V nedávné době například Slováci Marcel Bátovský v USK či Juraj Páleník v Opavě mohli jako cizinci hrát pouze KNBL a nemohli pendlovat do první ligy, kde by získávali důležité zkušenosti a herní minuty. „Je to rozhodnutí, které mě i dalším mladým klukům určitě pomůže v našich kariérách a určitě je to správné rozhodnutí. Zasloužíme si to, protože tři roky reprezentujeme české mládežnické týmy stejně jako Češi, jenže pak při přechodu do dospělé kategorie jsme byli v nevýhodě. Znám třeba příklad Marcela Bátovského z USK. Teď mají v Brně mladého Ukrajince,“ řekl Novák.

Devatenáctiletý rodák ze Žiliny přišel do nymburské akademie v roce 2019 a brzy se vypracoval mezi klíčové postavy týmu U17 a později i U19. V minulé sezoně se dokonce stal nejlepším střelcem a nejužitečnějším hráčem celé extraligy U19 s průměry 23,4 bodů, 7,8 doskoků a 4,8 asistence na utkání. v této sezoně je po úvodních dvou kolech nejužitečnějším hráčem první ligy, když v dresu Polabí zapsal 23,5 bodů, 7 doskoků a 4 asistence na zápas.

