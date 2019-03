Oba vzájemné souboje v sezoně vyhrál Nymburk. V Děčíně 93:68 a doma 106:88. Tehdy šlo o první z porážek Děčína ze současné série. Od té doby prohrál i dva těsné zápas s Ústím, oba duely ve Final Four poháru, s Brnem, Opavou, Svitavami a naposledy v Olomoucku. Naposledy se tak radoval 19. ledna.

Poslední soutěžní porážka Nymburka s Děčínem se datuje na prosinec 2012, kdy Válečníci doma zvítězili 80:78. Letos v přípravě pak Děčín také vyhrál, když využil oslabené nymburské sestavy.

Patnáctinásobní mistři si budou muset dát pozor zejména na Lamba Autreyho, který patří ke čtyřem nejužitečnějším hráčům soutěže. V průměru zapisuje 15 bodů a osm doskoků na utkání.

Děčín je nejhorším týmem soutěže co se týče střelby za tři body. O to důležitější bude, aby Nymburk zavřel v obraně podkošový prostor a nedovolil útočné doskoky. V nich patří Děčín k nejlepším.

„Každý zápas je jiný příběh. A proti nám bude chtít Děčín jistě předvést to nejlepší ze své obrany i útoku. Především na domácí palubovce před svými fanoušky jsou nebezpečným soupeřem. Musíme být připraveni a snažit se hrát naší hru. Rychle do útoku a proměňovat naše pozice,“ řekl asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič.

Zatím stále není jisté, zda se po dvouzápasové pauze vrátí do hry americký rozehrávač Eugene Lawrence, který zápolí s poraněným stehenním svalem. „Bude na našem lékařském týmu, aby rozhodl. Musíme myslet především na to, co je nejlepší pro hráče. Rozhodneme se těsně před zápasem,“ dodal Sekulič.

Utkání se hraje ve úterý od 18 hodin v děčínském Sportcentru.

(tz)