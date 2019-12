První vzájemný zápas vycházel Nymburku od úvodního rozskoku, když začal šňůrou 16:0 a měl ho tak neustále pod kontrolou. Ve třetí čtvrtině sice Bamberg zlobil a přiblížil se na jednociferný rozdíl, ale pak Nymburk opět odskočil a v klidu si hlídal vítězství. Pro Bamberg šlo o vůbec nejtěžší porážku ve své historii v Lize mistrů. Jaromír Bohačík se na tom podílel 24 body a Deishuan Booker 18 body. Oba však jsou momentálně na marodce a jejich start v Německu je nejistý.

„Máme teď užší kádr, oni jsou v lepší formě, udělali nějaké změny v sestavě. Musím se smát tomu, pokud si někdo myslí po výsledku z prvního zápasu, že to pro nás bude snadné utkání. Naopak. Musíme se snažit odehrát duel nejlépe, jak dovedeme, jinak bude problém," řekl trenér českého mistra Oren Amiel.

„První zápas s nimi jsme hráli opravdu dobře a bylo skvělé takto začít sezonu Champions League. Teď to ale u nich bude hodně těžké a musíme tam jet připravení hrát opět dobrý basketbal hned od úvodních minut a ne jako náš minulý zápas, kdy nám začátek nevyšel," připomněl Hayden Dalton poslední zápas na hřišti Peristeri, kde naopak Nymburk od začátku ztrácel a nakonec prohrál 65:75. Šlo o teprve druhou prohru v sezoně.

To Bamberg prohrál oba úvodní duely, když nestačil ani na Nižnij Novgorod, ale pak zabral a vyhrál čtyřikrát za sebou. O deset bodů přehrál Gaziantep venku, doma pak zdolal Mornar Bar o pět bodů, o 21 bodů vyhrál v Rize a o tři body doma porazil Peristeri. Sérii mu až v minulém kole zastavil lídr skupiny Tenerife, kde Bamberg prohrál 64:82. V tabulce skupiny je tak Bamberg za Nymburkem o jedinou výhru stejně jako Novgorod a Peristeri.

„Oni teď docela vyhrávali, takže hrají poslední dobou dobře a to musíme respektovat. Budou nás chtít porazit a budou do nás bušit, na což musíme být připraveni," tuší Dalton velký tlak Bambergu. "Soupeři už vědí, jak na nás hrát a budou na nás lépe připraveni. S tím musíme počítat a vyrovnat se agresivitě, se kterou na nás vyrukují," dodal kapitán Pavel Pumprla.

Hlavní zbraní Bambergu je rozehrávač Paris Lee, který už v minulé sezoně patřil k hvězdám soutěže v dresu Antwerp a potvrzuje to i v Německu. Tým táhne průměry 10,9 bodů a 4,4 asistence na zápas. Pomáhají mu hlavně Elias Harris a Tre McLean či německý reprezentant Christian Sengfelder. Pod košem pak úřaduje egyptský reprezentant Assím Masej.

Půjde především o souboj obran, když v defenzivě patří oba celky k nejlepším v soutěži. Pro Bamberg je pevná obrana o to důležitější, že v útoku je zatím vůbec nejhorší v soutěži co do počtu nastřílených bodů a musí tak zápasy vyhrávat tím, že dovolí soupeři dát ještě méně bodů. Ve čtyřech ze sedmi zápasů se Bamberg nedostal přes 75 nastřílených bodů. Dá se tak čekat opravdu tvrdá bitva o každý míč.

„Oba týmy hrají naplno, na což mohou být pyšné. Bude to tedy velká bitva. Musíme se soustředit na to, abychom hráli s velkým nasazením a zároveň chytře," řekl trenér Amiel.

Davisd Šváb