Basketbalisté Nymburka sehrají ve středu třetí důležitý a těžký zápas během jediného týdne. Doma ve Sportovním centru v Nymburce přivítají černohorský Mornar Bar v přímém souboji o první místo ve skupině D FIBA Europe Cupu. Utkání začíná v 18.30 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Kolín (81:59) | Foto: David Šváb

„Máme za sebou těžký týden, hodně cestování, doma jsme byli jedinou noc. Ale výhry nám pomohly. Teď je třeba se trochu osvěžit, a znovu se co nejlépe připravit a spustit v sobě touhu uspět v dalším zápase. Protože bez touhy se takové zápasy těžko hrají. A v posledních zápasech jsme tuto touhu ukázali, tak nepochybuji o tom, že tam bude znovu. Vím, že tam necháme všechno a uděláme vše pro výhru. Musíme být připraveni a předvést se v tom správném světle,“ má jasno trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Nymburk v úvodním kole ve středu zvítězil na hřišti favorizovanému Bahcesehiru 89:88 a ukázal, že je připravený prát se o první místo ve skupině, které jediné znamená jistotu postupu, jelikož čtyři z deseti celků na druhých místech nepostoupí. Mornar Bar si pak připsal domácí výhru nad kvalifikantem Sabahem 80:75, když rozhodl až závěrečnou šňůrou 8:0.

Černá Hora jako země bývalé Jugoslávie má v basketbale silnou tradici, což potvrdil i postup na poslední mistrovství světa, když v kvalifikaci za sebou nechali i Česko. Navíc na MS obsadili Černohorci solidní 11. místo. Mornar Bar patří tradičně k nejsilnějším celkům v zemi. Většinou se musel sklonit jen před Buducnosti Podgorica, ale v roce 2018 ji dokázal ukrást titul. V minulé sezoně však překvapivě vypadl už v semifinále černohorské ligy.

Nymburk už má s Mornar Barem zkušenosti z Ligy mistrů v sezoně 2019/20. Doma Nymburk tehdy vyhrál 91:74, venku pak triumfoval jednoznačně 98:66. Tento zápas na straně Mornaru pamatují jen dva hráči a to kapitán Nemanja Vranješ (ve druhém utkání dal 26 bodů) a Antabia Waller. Ten patří v poslední době k nejčastějším soupeřům Nymburka, jelikož hrál i v minulých dvou sezonách za Igokeu. Proti Nymburku tak nastoupí už ve čtvrté z posledních pěti sezon. Jde o nebezpečného střelce z dálky, který v úvodním duelu této skupiny dal Sabahu 18 bodů.

Kromě Wallera první zápas vyšel i nedávné posile Dwightu Murrayovi, který dal 17 bodů, či francouzi Alexovi Gavrilovičovi. Výraznou roli v týmu by měl hrát také Američan Marcus Lewis, kterého Mornar podepsal o víkendu. Jde o zkušené americké křídlo, které v minulosti pomohlo Slupsku k vítězství v základní části polské ligy a v minulé sezoně hrál Lewis německou ligu za Skyliners Frankfurt.

Lewisovým příchodem se Mornar snaží reagovat na nepovedený vstup do sezony. Výhra nad Sabahem totiž zatím byla jedinou v sezoně. V Adriatické lize se Mornar zatím trápí a má na kontě čtyři vysoké porážky 78:110 s Partizanem, 61:87 s Buducností, 57:92 se Zadarem a naposledy 79:94 s jiným černohorským celkem Studentski Centar.

Přesto Nymburk ví, že nesmí nikoho podceňovat. Černohorský basketbal se vyznačuje fyzickou hrou a do každého souboje je tak třeba jít s plným nasazením.

Nymburk připravil pro fanoušky hned několik akcí. Vstupenky na zápas lze nakupovat i v podobě trojvstupenky, kdy se koupí lístky na všechny tři domácí zápasy FIBA Europe Cupu za cenu dvou. Připravena je také soutěž o zájezd v hodnotě 100 tisíc. A posíleno bude také občerstvení o stánek poděbradské kavárny Amáres, kde bude kromě výběrové kávy v nabídce také různé pečivo.

„My chceme postoupit, proto je potřeba vyhrát všechny tři domácí zápasy. Budeme chtít hrát co nejvíce agresivně a naším tempem soupeře zaskočit. Je to velmi důležitý zápas, proto doufám, že přijde co nejvíce lidí, aby nás vyburcovali k co nejlepšímu výkonu. Jsem strašně rád, že budeme hrát doma v Nymburce, kde jsme mohli poháry hrát jen při covidu bez diváků. Takže se těším, že si to tu poprvé zahraji i s diváky,” těší se na utkání Jakub Tůma, hráč Nymburka.

„Další těžký zápas, ale všichni chceme hrát s co nejsilnějšími týmy. A los nám přisoudil tři velmi silné protivníky. Navíc teď hrajeme třikrát za sebou doma a potřebujeme to zvládnout, pokud chceme postoupit. Ale věřím, že se teď nacházíme v takové herní pohodě, abychom to zvládli a potvrdili tu venkovní výhru z Turecka,” uvedl Tůmův spoluhráč Ondřej Sehnal. „Bude to hodně fyzický zápas, trenér nás na to už upozorňoval. Mornar tam má dva výborné střelce, které si musíme pohlídat. Budeme to muset hodně vybojovat a nevypustit jediný souboj. Zápasy v evropských pohárech jsou jinačí, každého hráče to více vyburcuje. Takže oni si budou chtít zlepšit chuť po prohrách v domácí lize a to jim nesmíme dovolit. Fanoušci jsou šestý hráč na hřišti. Teď jsme mohli vidět v Opavě, že i když se týmu nedaří, tak ho fanoušci mohou zvednout. V mezinárodních soutěžích je tohle ještě důležitější, takže bych určitě rád pozval všechny naše fanoušky. Doufám, že jich dorazí co nejvíce a pomohou nám,” přeje si Sehnal.

David Šváb