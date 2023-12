Na konci září na Folimance se Nymburk trápil v útoku a nakonec USK těsně podlehl 73:75. Šlo už o třetí porážku z posledních šesti vzájemných zápasů. Pět z nich skončilo rozdíl ve skóre do deseti bodů. Basketbalisté Nymburka čeká v sobotu šlágr 14. kola Kooperativa NBL s USK Praha. V souboji prvního týmu tabulky se třetím se pokusí Pražanům oplatit porážku z úvodu sezony. Zápas se v nymburském sportovním centru hraje od 15 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko 95:71 | Foto: David Šváb

USK ve čtvrtfinále play off minulé sezony dvakrát uspělo v Nymburce. Tehdy ještě pod vedením současného trenéra Nymburka Francesca Tabelliniho. Šlo o první výhry USK v Nymburce od roku 2002. Na Tabelliniho práci navázal Frank Kuhn a ještě více zpevnil obranu. Střetnou se tak dva týmy s jasně nejlepšími obranami v lize. Nymburk dostává v průměru 69,5 bodů, USK 73,7 bodů. Všechny ostatní týmy mají přes 80 inkasovaných bodů na zápas.

Zatímco Nymburk se nezastavil ani během oficiální přestávky v lize a hrál zápasy FIBA Europe Cupu i dohrávky s Ústím a Ostravou, Pražané už dva týdny nehráli oficiální zápas. Měli tak možnost se na Nymburk pořádně připravit, na druhou stranu mohou postrádat herní rytmus.

Františkovi Rylichovi schází 4 body k pokoření hranice 500 bodů v nejvyšší soutěži. Pro Ondřeje Sehnala to bude 200. zápas v NBL, navíc proti klubu, kde strávil většinu své kariéry. Lubošovi Kovářovi chybí 16 doskoků k pokoření hranice 1000 doskoků v kariéře.

„USK se zatím jeví jako jeden z nejsilnějších týmů v lize. Mají velmi dobrou obrannou identitu,” uvedl před utkáním trenér Nymburka Francesco Tabellini. „V obraně jsou hodně tvrdí a dokážou z obrany rychle přecházet do útoku a získávat snadné body. Svými výkony si zasluhují být tak vysoko v tabulce. Poslední zápas sehráli před dvěma týdny a od té doby měli opravdu hodně času se připravit právě na náš vzájemný zápas. Nepochybuji, že přijedou do Nymburka s cílem bojovat o výhru. My proto musíme předvést dobrý výkon a ukázat, že jsme připraveni na tuto výzvu,“ přidal Tabellini.

„Po odchodu Davida Böhma jsem nečekal, že se bude USK až takhle dařit. Ale překvapili nejen mě. Hrají živý basketbal s výbornou obranou. Je vidět, že v minulé sezoně pod naším současným trenérem Francescem Tabellinim získali návyky a teď pod novým trenérem Kuhnem k tomu přidávají další nadstavbu. Bude to určitě hodně náročný a zajímavý zápas. My jim máme co vracet,” podotkl Ondřej Sehnal, hráč Nymburka.