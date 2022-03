První překážkou je Brno, dojde tak na souboj aktuálně prvního a druhého týmu tabulky, když Brno v posledním zápase uspělo v Opavě a dostalo se na druhou příčku. Nymburk vyhrál všech pětadvate vzájemných duelů s Brnem. V této sezoně zvítězil Nymburk v Brně 88:70. Doma pak vyhrál 88:76 a před měsícem 92:86. Od porážky v Nymburce ale Brňané vyhráli všech šest posledních soutěžních zápasů.

„Tohle Final 4 je speciální, protože většinou jsme touto dobou ještě hrávali Ligu mistrů a program byl našlapaný. Tu už letos ale nehrajeme, takže o to více se na pohár těšíme. Bereme to jako jeden z vrcholů sezony a jedeme tam s jasným cílem triumf v poháru obhájit,“ uvedl před víkenden Martin Kříž, hráč Nymburka. „Nechci si připouštět tlak, ale je to specifická soutěž, protože je to jen o jednom zápase a může se stát cokoli V ligovém play off, kdy se hraje v sériích, bychom neměli mít problém, ale tady je to o jednom zápase. Brno teď mělo náročný program, my to známe z předchozích sezon. Ale to by pro ně neměla být výmluva. Naopak jdou teď herně nahoru, což potvrdili poslední výhrou v Opavě. Mají formu, ale doufám, že proti nim potvrdíme roli favorita a nedovolíme překvapení. Určitě nechceme dopustit to, co se nám stalo v posledním vzájemném utkání, kdy už jsme hodně vedli, ale dovolili jsme jim vrátit se zpět,“ řekl Kříž.

FOTO: Udrželi Škareckého i Hobíka. Navíc začal Polaban konečně dávat góly

„Teď jsme v Opavě ze sebe museli dostat to nejlepší a to se povedlo, přestože tam bylo hodně fanoušků proti nám. Dokázali jsme si s tím však poradit. Víme, co v nás je a to budeme chtít na Final 4 předvést. Vím, že moje role v týmu je dávat body a táhnout tým v útoku, když je to třeba,“ vyprávěl nymburský baskertbalista Jerrick Harding, kterému pomohla návštěva rodiny. „Nedávno jsem mohl jet na chvíli domů, vidět se s rodinou a vrátil jsem se s dobrou náladou, což mi teď pomáhá v mých výkonech. A doufám, že se mi bude dařit i v Lounech. Naše cíle jsou vyhrát pohár a ligu a teď je před námi úkol splnit první cíl. K tomu vše směřujeme,“ přidal Harding.

Na jeden z vrcholů sezony se těší další zahraniční borec v dresu Nymburka Colbey Ross. „Tyhle zápasy o všechno mám ze všeho nejraději a moc se na to těším. Zapracovali jsme na obraně a poslední dobou vypadáme mnohem lépe. Pro mě je to první finálový turnaj. Slavit s trofejí v ruce je něco, co chce zažít každý. A já vyhrávání miluju a porážky naopak nesnáším. Ale musíme jít krok po kroku,“ dodal Ross.