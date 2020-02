Jak krátce po výhře nad Peristeri prožíváte, že jste nejlepším týmem základních skupin Ligy mistrů?

Je to trošku až překvapení. I když jsme v to doufali, tak asi nikdo moc nevěřil tomu, že Bamberg dokáže Tenerife porazit. Myslel jsme si, že si to Tenerife pohlídá. Ale dopadlo to, jak to dopadlo a musíme Bambergu poděkovat. Je to tak hezká tečka za celou tou povedenou skupinou. Být první je fajn, ale zas až tak moc to neznamená.

Právě. Je to takový velký dílčí úspěch, ale je třeba na něj navázat v play off. Tak jak to vy vnímáte?

Je důležité, že jsme si zajistili domácí prostředí pro celé play off. Můžeme dostat papírově slabší soupeře. Ale play off je prostě jiná soutěž. Půjdeme do něj jako favorité, s domácím prostředím, ale to nic neznamená. Nemůže si myslet, že když jsme vyhráli základní část, tak příští zastávka je rovnou Final Four. Takhle to prostě nefunguje. Musíme vyhrávat dál.

Říkáte papírově slabší soupeře, ale číhají tam na vás Besiktas, Bandirma a Lietkabelis, což jsou týmy z opravdu basketbalově silných zemí Turecka a Litvy. Takže určitě nepůjde o nic snadného, že?

To je pravda. Lietkabelis však nemá nijak závratný rozpočet, není to jeden z těch největších litevských týmů a pro něj už bude úspěch jen to, že do play off postoupil. To je rozhodně hratelný soupeř. Besiktas by měl být rozhodně výše, ale co vím, tak je zmítá nějaká finanční krize a odcházejí jim hráči. Teď poslední zápas prohráli o čtyřicet bodů, takže tam finance asi budou hlavní problém. To by asi nebyl také špatný soupeř, i když má zvučné jméno, ale jsou teď v problémech. To Bandirma je velice silný soupeř. Hrála ve vyrovnané skupině a to čtvrté místo na ní spíše tak nějak zbylo. Má spoustu mladých talentovaných tureckých hráčů doplněné o silné Američany. Jednoduchý nebude ani jeden z těchto týmů, ale pokud bych se chtěl někomu vyhnout, tak by to byla Bandirma.

Sledoval jste vyvrcholení skupin a drama, kdo bude moci být vaším soupeřem?

Sledoval jsem to spíše po očku, protože jsem to nemohl ovlivnit. Když bylo jasné, že jsme první, tak jsem se díval, jak by to mohlo dopadnout. Největší překvapení je pro mě ten Lietkabelis, který potřeboval souhru hned tří výsledků a nakonec jim to vyšlo. Takový sport někdy je. Čekali jsme spíše postup Manresy, ale té to nakonec nevyšlo a musí z toho být hodně špatná.

Teď je před play off měsíc pauza, rozjedete se do národních týmů, jak tedy udržet tu vítěznou náladu i pro osmifinále? Může pomoci Final Four poháru?

Určitě. Chceme přidat první trofej sezony a dobře se naladit. Pak si snad trochu odpočineme a dáme se do kupy, protože náš zdravotní stav pořád není ideální. Věřím, že pak do play off půjdeme odpočinutí, kompletní a dobře naladění.

Dá se z vašeho pohledu vaše současná situace přirovnat k tomu, když jste s národním týmem v září postoupili přes Turecko ze základní skupiny Ligy mistrů? Hodně lidí jste tak překvapili, a pak jste z té euforie těžili v dalším průběhu turnaje?

Úplně bych to takhle neviděl. Teď cítíme, že tím, jak jsme hráli ve skupině a koho a jak jsme poráželi, že máme na víc než jen na postup do play off. Teď v týmu převládá sebevědomí, že cíl nemůže být jen postup přes první kolo, ale že si musíme dávat větší cíle. Samozřejmě musíme jít krok po kroku, ale máme nejlepší bilanci z celé Champions League, tak si nemůžeme dávat malé cíle. První kolo play off bude něco, co budeme chtít vyhrát a pokračovat dál. Naopak na repre jsme cítili, že postupem ze skupiny jsme si splnili cíl a cokoli dalšího bude navíc a že už nemáme co ztratit. Teď naopak co ztratit máme.

David Šváb