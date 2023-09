/FOTO/ Basketbalisté Nymburka v sobotu na hřišti Olomoucka vstoupí do sezony, ve které se budou chtít vrátit na mistrovský trůn šampiona Kooperativa NBL. Po květnové prohře s Opavou v semifinále provedli v týmu mnoho změn s cílem vytvořit tým, který bude opět vládnout české scéně. K tomu je čekají i boje ve FIBA Europe Cupu.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL o bronz Nymburk - Pardubice (93:75) | Foto: Tomáš Laš

„Naší prioritou je vyhrát titul. Tomu se bude vše podřizovat. Po těch osmnácti titulech v řadě celá basketbalová komunita čekala, až klopýtneme, v minulé sezoně se to stalo, ale my teď uděláme vše pro to, abychom se vrátili na trůn,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Toho v létě na trenérské pozici nahradil italský trenér Francesco Tabellini, který poznal českou ligu na lavičce USK Praha. Nymburk celkově vsadil na jména, které mají s Kooperativa NBL svoje zkušenosti. Nejvýraznější posilou je český reprezentant Jaromír Bohačík, který se vrátil po třech letech v zahraničí. Z Ostravy pak přišel americký pivot Sukhmail Mathon a z Ústí nad Labem další český reprezentant původem z USA Spencer Svejcar.

Pouze dvě posily - Američané Ty Gordon a Thomas Bell III. - tak prožijí v sobotu premiéru v české lize. Oba se v přípravě jevili velmi dobře a měli by patřit k tahounům týmu. Ten se bude opírat i o české hráče. Kromě Bohačíka zejména o další reprezentanty Ondřeje Sehnala, vítěze Univerziády Luboše Kováře a kapitána Martina Kříže. Stále větší prostor by měl dostávat hráč s největším zlepšením v minulé sezoně František Rylich. V kádru zůstali i Jakub Tůma a slovenský reprezentant Dávid Novák. V přípravě se velmi dobře jevil také další slovenský mládežnický reprezentant Peter Kováčik, ten však bude s týmem jen trénovat a hrát za nymburskou akademii U19 a v první lize za Polabí, jelikož jako cizinec nemůže hostovat do A týmu.

Ve hře je ještě jedna zahraniční posila pro Nymburk. „Nechceme nic uspěchat. Hlavně chceme vybrat správně,“ řekl trenér Tabellini, který se snaží vtisknout týmu atraktivní ale zároveň fyzicky náročný styl hry s celoplošnou agresivní obranou a rychlým přechodem do útoku.

Nymburk měl v přípravě menší zdravotní problémy, kvůli čemuž musel odříci dva přípravné zápasy. Proto odehrál pouze čtyři duely a všechny vyhrál. Nejprve porazil Slavii 97:58, následně Kolín 90:83, poté přehrál Pardubice na jejich hřišti 109:86 a v generálce udolal Gliwice 87:85. Nejlepším střelcem v přípravě byl s průměrem 14,2 bodů na zápas Sehnal. Svejcar dával v průměru 14 bodů, Bell 13,5 bodů a Gordon 12,5 bodů.

Po semnácti letech chybí v nymburském dresu Petr Benda, který se rozhodl v jednačtyřiceti letech ukončit kariéru. Ještě ho ale čeká poslední utkání, ke kterému nastoupí v prvním domácím zápase Nymburka 27. září proti Slavii. „Fanoušci si to přáli, tak jim to splním. Chci se s nimi rozloučit na hřišti, ale bude to jen na skok. Nejsem si jistý, jestli po těch pěti měsících bez basketu vůbec něco trefím,“ řekl Benda, který se přesunul do kanceláře a pomáhá Nymburku s marketingem.

David Šváb