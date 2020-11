V pátek se po více než měsíci otevřou brány Kooperativa NBL, když soutěž obdržela schválení výjimky ministerstva zdravotnictví pro svůj restart. To je po posledních týdnech pro tuzemskou scénu pod bezednými koši velká událost, byť se bude hrát bez diváků v hledištích.

„V drtivé většině věcí, o které jsme žádali, nám bylo vyhověno. Platnost testů na Covid sice nebude sedmdesát dva hodin, ale rozumíme tomu, že to bude osmačtyřicet jako v jiných sportech,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč s tím, že aktuální výjimka pro NBL nemá žádné časové omezení.

Utkání Nymburka s kolínskými Medvědy se původně mělo hrát už v polovině září, ale Kolín tehdy nemohl přijet kvůli karanténě. Po ní se vrátil s překvapivou výhrou ve Svitavách 89:79, než vzápětí došlo k přerušení soutěže. Kolín tak má zatím na kontě jen dvě odehraná utkání včetně prohry 61:78 v Brně v úvodním kole.

Naopak Nymburk vyhrál všech šest dosavadních ligových zápasů sezony a v Kooperativa NBL už dokonce neprohrál rekordních dvaadevadesát zápasů za sebou. K tomu odehrál i tři duely v Lize mistrů. Po prohrách s AEK Atény ve čtvrtfinále Final 8 a v Dijonu dokázal v úterý zvítězit na půdě tureckého Tofasu Bursa 96:93 po prodloužení.

Nymburk půjde do zápasu bez Petra Šafarčíka, který má zlomeninu na noze, a zdravotní potíže mají i nejlepší ligový střelec týmu Jerrick Harding, Rostislav Jirák a nový rozehrávač Retin Obasohan. Jejich start je zatím nejistý.

Kolín naposledy nad Nymburkem zvítězil v květnu 2012, kdy doma vyhrál 90:88. Od té doby Nymburk vyhrál dvacet osm vzájemných soutěžních zápasů za sebou. Kolínskou sestavu posílili Američané Devante Wallace, který při jediném dosavadním startu v KNBL nastřílel dvaadvacet bodů, a Lee Skinner. Mezi důležité postavy týmu pak patří rozehrávač Adam Číž či bývalý nymburští hráči Jiří Jelínek a Filip Novotný.

Zápas se musí hrát za přísných hygienicko-protiepidemických podmínek a opatření, která nařídila hlavní hygienička Jarmila Rážová, aby udělila výjimku pro možnost hrát soutěž i za nouzového stavu panujícího v České republice. Mezi nimi je i to, že se utkání musí hrát bez diváků.

Přímý přenos z utkání ale poběží tradičně na TVCOM. Utkání začíná v 17 hodin, přenos o patnáct minut dříve.

„My teď alespoň mohli hrát Ligu mistrů, ale jen tréninky se na ní nepřipravíme, potřebujeme se dostat do správného herního rytmu. Takže je super, že zas povolili hrát Kooperativu a všichni se můžeme vrátit na palubovky. Snad už je to nejhorší za námi,“ uvedl nymburský basketbalista Jakub Tůma.

Ten se vyjádřil i k pátečnímu soupeři. „Čeká nás Kolín, který před pauzou hrál docela zajímavě. Uvidíme, jak na tom budou fyzicky, jak se připravovali a trénovali. Nemají špatný tým, mají dva dobré cizince, Filip Novotný (bývalý hráč Nymburka) také hraje velmi dobře, má hodně prostoru a získané sebevědomí potvrzuje i jako můj spoluhráč v Polabí v první lize. Myslím, že by to mohl být dobrý zápas,“ uvedl Jakub Tůma.

„Všichni jsme nadšení, že se znovu můžeme vrátit do kolotoče zápasů v Kooperativa NBL. Hned na úvod nás čeká Nymburk, což vidíme jako naši výhodu. V tomto utkání nemáme co ztratit a můžeme jedině překvapit. Pokud by se nám povedlo zastavit rychlý protiútok soupeře a donutit ho k postupné hře, věříme, že máme šanci odehrát dobré utkání,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.

Další utkání nejvyšší soutěže hraje Nymburk v neděli, kdy se od 15 hodin představí na palubovce USK Praha. A ve středu hraje na své palubovce zápas Ligy mistrů s Keravnosem.

Nymburk – Kolín

2. kolo Kooperativa NBL

Sportovní centrum Nymburk (hraje se bez diváků)

Pátek 13. listopadu

17 hodin

Vladimír Malinovský

David Šváb