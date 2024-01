Basketbalisté Nymburka vyhráli ve 21. kole Kooperativa NBL na domácí palubovce nad Ostravou 96:49. Opava zároveň doma prohrála 69:74 a Nymburk se tak posunul znovu na první místo tabulky. Pokud za týden vyhraje doma nad ústeckou Slunetou, bude vítězem základní části. Devětačtyřicet bodů Ostravy je novým rekordem sezony. Méně bodů dala naposledy před rokem Slavia.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - NH Ostrava (96:49) | Foto: David Šváb

První čtvrtina přitom nenaznačovala, že by se mělo hrát v Nymburce jednoznačné utkání. Domácí se totiž trápili při střelbě a skóre naskakovalo hodně pomalu. Jenže za stavu 13:13 zavřel Nymburk obranu a sám se rozjel v útoku. Byla z toho šňůra 30:5, která rozhodla o osudu utkání.

Důležitou roli při náporu domácích sehrál slovenský reprezentant Dávid Novák, který při absenci tří hráčů Spencera Svejcara, Thomase Bella a Davida Collinse dostal více minut a sedmi body v řadě pomohl ke klíčovému odskočení.

„Já jsem si zápas užil velmi, protože jsem dostal po dlouhé době nějaké minuty. Měli jsme pár hráčů zraněných, ale já se vždycky snažím prostě nějak pomoct týmu,“ uvedl po utkání nymburský basketbalista Dávid Novák. „Ve druhé čtvrtině to na mě nějak vycházelo. Snažil jsem se dělat to, co jsem si myslel, že bude v tu chvíli správné a výhodné pro tým. Dvakrát mi to vyšlo do koše a jednou jsem byl volný na trojce. Stál jsem ve správný čas na správném místě a vyšlo to dobře. Spoluhráči jsou skvělí a hodně mě podporují. Jsme dobrá parta a všichni jsou šťastní, když se mi něco povede. Po zdravotních problémech se dostávám do formy, ale ještě to není úplně super. Ještě potřebuji chvilku na to, abych se dostal úplně nazpět do formy a potom to bude všechno lepší,“ podotkl Novák.

Ve druhé půli už Ostrava posílala na hřiště zejména své mladé hráče a Nymburk si v klidu hlídal náskok a dál ho navyšoval. A to zásluhou všech devíti hráčů, kteří zasáhli do hry. Až na Nováka měli všichni dvouciferný počet bodů, zatímco na straně Ostravy na dvouciferné body nedosáhl nikdo.

Ještě minutu před koncem se zdálo, že Nymburk inkasuje nejméně bodů od roku 2016, nakonec hosté ještě jednou skórovali. I tak se obrana Nymburka postarala o rekord sezony v počtu inkasovaných bodů. K tomu domácí přidali i 17 zisků, a 28 ztrát Ostravy je třetí nejvyšší číslo sezony. Hosté také měli úspěšnost za tři body jen osm procent.

„Jsem rád za výhru. Hráli jsme dobře celý zápas. I v první čtvrtině, kdy jsme se trápili střelecky, ale pozice jsme si vytvářeli a dobře bránili. A když hrajete solidně, tak v jeden moment se nasazení vyplatí a zápas se začne lámat. A to se stalo ve druhé čtvrtině. Měli jsme několik zisků, lehké koše, to sňalo tíhu z ramen střelců a najednou jsme začali dávat i z dálky,” těšilo nymburského kormidelníka Francesca Tabelliniho.

„Hlavně v první čtvrtině to vypadalo, že se nikdo nemůže trefit do koše. Vypadalo to, jak kdyby půl roku nikdo nehrál basket. Měli jsme se dobré pozice, ale nebyli jsme schopní trefit koš. Začátek nebyl dobrý z naší strany, ale potom od druhé čtvrtiny jsme do toho začít šlapat. Začali jsme běhat, agresivně bránit, z toho také pramení to, že jsme soupeře nepustili přes padesát bodů,“ řekl k zápasu Luboš Kovář, autor dvanácti nymburských bodů.

„Myslím si, že jsme si ze soupeře sedli na zadek. Nevím, z jakého důvodu. Nevyužili jsme absenci Svejcara, Collinse a Bella. Nevím, dokázali jsme hrát jenom pět minut nebo sedm minut, kdy to bylo dobré. A pak se to celé rozpadlo a opět náš útok a naše klasické ztráty. Tentokrát se to vyšplhalo na dvacet osm ztrát, což je neuvěřitelné. Trojky jsme tuším trefili snad dvě, což je další neuvěřitelné číslo,“ vypočítával špatné mémenty hostující trenér Adam Choleva. „Nymburská obrana je hodně agresivní, my se na to připravovali, ale stejně to nepomohlo. Přitom minule jsme si s podobně agresivní obranou Písku poradili. Když si ale ukopnete míč a třikrát ho hodíte soupeři do rukou pod vlastním košem, tak je těžké hrát vyrovnanou partii. A jestli chceme hrát lepší basketbal, tak se musíme tomu tlaku naučit vzdorovat,“ přidal Choleva.

„Rozhodovalo jednoznačně fyzično. Nymburk je je mnohem fyzičtější. Ale to není výmluva, to je prostě fakt. Pro nás to byla velká škola. Každý zápas proti Nymburku je pro nás obrovská zkušenost. Proti takové obraně si jen tak nezahrajeme. Může nás to posunout dál a víme, na čem musíme pracovat,” je si jistý Matyáš Janů, se sedmi body nejlepší střelec Ostravy.

Nymburk - NH Ostrava 96:49 (15:13, 33:11, 27:9, 21:16)