Jaké to je jet na zápas s tím, že jste naposledy hráli před dvaceti dny a od té doby jste si nemohli pořádně ověřit svou formu?

Není to nic příjemného. Francouzi mohou trénovat a ještě nedávno hráli, takže určitě jsou napřed. My tam naopak měli dvoutýdenní pauzu kvůli karanténě, takže jsme se nemohli ani individuálně připravovat, i když většina z nás měla minimální příznaky a lehký průběh. Od 10. října je to dlouhá doba, ale v budoucnu nikoho nebude zajímat, jestli jsme se na ten zápas mohli řádně připravit. Prostě taková je situace a musíme se s tím popasovat. Necháme na hřišti všechno a pokusíme se tam uspět.

Dá se říci, že jste na utkání ještě více natěšený než normálně?

Když jsme se dívali na video, tak jsme si uvědomili, že už je to nějaký ten pátek, co jsme hráli naposledy a určitou natěšenost jsem pocítil. Tohle by nám určitě mohlo pomoc.

Vy jste měl klidný průběh koronaviru, jak jste to s rodinou prožíval?

Potvrdilo se, že děti jsou proti tomu více imunní. Já s manželkou jsme to prodělali. Dva dny jsme měli nějaké příznaky, ale kromě toho, že jsme na čas ztratili chuť a čich, tak jsme tím prošli jednoduše. Dva dny mě bolelo v krku a jeden den jsem měl zvýšenou teplotu. Že by to ale mělo na tělo nějaké důsledky, to ne. To spíše ta pauza, během které jsem nemohl trénovat.

Vy si pamatujete dva roky staré souboje s Dijonem. Co si z nich vybavíte? Je to David Holston?

Přesně tak. Pokaždé, když ho vidím, tak si vzpomenu, jak byl celý zápas neviditelný, a pak nám dal v poslední čtvrtině čtyři trojky. A ne úplně lehké. Já byl také u jedné z nich, když to přese mě vystřelil v poslední vteřině asi metr a půl za trojkou. To si pamatuji.

Je on tím příkladem, že i hráč malého vzrůstu může hrát vrcholový basketbal?

Přesně tak. Ukazuje, že i hráči malého vzrůstu jsou schopni podávat excelentní výkony v evropských pohárech. Já si pamatuji Holstona z doby, kdy jsem začínal v Nymburce a byli jsme na soustředění ve Slovinsku. Tam se potkal s Radem Rančíkem, se kterým se znal. Bavili se tam spolu a bylo vtipné pozorovat ten výškový rozdíl mezi nimi. Říkal jsem si, že není možné, že tak malý hráč může trápit soupeře. A on takto trápí soupeře dodnes.

Vás čekají hlavně souboje s pivoty. Máte je nějak načtené?

Dobře si pamatujeme Chassanga, který byl proti nám hodně vidět a trápil nás. Máme přípravu, videa, takže se na ně dobře připravíme. Pak uvidíme, jak se s tím popasujeme.

David Šváb