/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Nymburka prohráli v Lize mistrů na hřišti Igokee 69:76 a zkomplikovali si tak boj o postup ze základní skupiny. Nyní je může zachránit jen výhra nad lídrem skupiny Galatasarayem Istanbul v posledním kole 22. prosince doma v Praze na Královce. V Bosně si zápas prohráli zejména neproduktivitou v útoku, kde se zejména ve třetí čtvrtině hodně trápili. Nepomohlo ani pětadvacet bodů Jerricka Hardinga.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Igokea - Nymburk (76:69). | Foto: Foto: David Šváb

„Byl to těžký zápas, jak jsme čekali. První půli jsme odvedli dobrou práci, dělali jsme, co jsme chtěli. Jenže pak přišla třetí čtvrtina a z přestávky jsme nepřišli tak připravení, jak by bylo třeba. Měli jsme tam spoustu ztrát a to nás ničilo. Pak jsme ještě našli cestu, jak se vrátit do zápasu, ale už to nestačilo,“ uznal po utkání Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.