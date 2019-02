Pečky/ Basketbalisté Kolína to vnímají jako facku sportovní spravedlnosti. Kvalifikační duel kadetů o první ligu totiž nadávkami přerušil rodič jednoho z hráčů soupeře z Peček. Kontumace se však nedočkali.

Jeden se proviní a druhého za to potrestají. Pořádná facka sportovní spravedlnosti. Nesouhlasíme. Ostré hlasy se ozývají z tábora kolínských basketbalistů. Terčem jejich kritiky se stalo úterní rozhodnutí sportovně – technické komise (STK) České basketbalové federace pro střední Čechy. Ta určila, že nedohrané utkání kvalifikace o první ligu kadetů věkové kategorie U16 mezi Kolínem a Pečkami se bude opakovat. A nikoliv kontumovat v jejich prospěch, jak Kolínští původně očekávali.

„S výrokem komise nesouhlasíme a chystáme se proti němu odvolat,“ řekla Ivana Koláčná, členka vedení BC Kolín.

Šéf STK Petr Buršík však tvrdí, že prakticky neměl na výběr. „Museli jsme takhle rozhodnout. Podle soutěžního řádu není možná jiná varianta než zápas nechat opakovat. A bez diváků,“ uvedl Buršík.

Zápas totiž rozhodčí Lébl s Bendou z Nymburska přerušili poté, co jim otec jednoho z hráčů Peček vulgárně nadával. A poté halu odmítl opustit. Ignoroval hlavního pořadatele s tím, že ten není patřičně označen. A nereagoval ani v přítomnosti přivolaných strážníků městské policie. Pečky v tu chvíli prohrávaly o 23 bodů a postup pro ně byl takřka ztracen.

Podle Petra Buršíka ovšem nedošlo k inzultaci, a tudíž kontumace nepřichází v úvahu. Buršík přitom zároveň uznal, že řády na podobné případy stěží pamatují. „Už se několikrát stalo, že vulgárního diváka vyvedli. Ale tentokrát se vůbec poprvé, co já pamatuji, stalo, že divák odmítl halu opustit. A to je klíčový moment,“ zdůraznil s tím, že se zainteresované strany začaly bavit i o případné iniciaci změny soutěžního řádu.

Zatímco v Kolíně běsní, v Pečkách jsou spokojení. Dosáhli svého. O šanci postoupit se mohou poprat ještě jednou. Je tu ale ještě jedno ale. Vedení Spartaku se tak trochu paradoxně zabývá i myšlenkou zápas zrušit a se soupeřem se dohodnout. Na čem? Na svojí porážce! „Intenzivně v rámci vedení klubu rokujeme o tom, že bychom ten zápas prohráli a ponechal se výsledek dosažený na palubovce v době přerušení. Hrozí totiž, že pro opakovaný zápas nebudeme mít dostatek hráčů. Někteří už jsou mimo region a na dovolených,“ vysvětlil trenér pečeckých kadetů Zdeněk Fejfar. Jasno by podle něj mělo být ve středu dopoledne. V úterý v podvečer se však podle Fejfarova sdělení většina funkcionářů klonila k variantě opakovaného zápasu.

Pokud by k dohodě nedošlo, měl by se opakovaný duel hrát tuto sobotu 14. června od 18 hodin v Kolíně.

Jak se hraje kvalifikace

Kvalifikace se hraje na dva duely systémem doma – venku a o úspěchu rozhoduje počet výher, případně součet skóre. V sobotu 31. května vyhrály Pečky doma o jediný bod. O den později v Kolíně vedli domácí v době incidentu o 23 bodů.

Jak se na incident dívá hlavní pořadatel Martin Lapáček?

Dovolte mi se s Vámi podělit o jeden absolutně výjimečný sportovně nesportovní zážitek z kvalifikačního boje o basketbalovou ligu mezi Kolínem a Pečkami v kategorii kadetů U16.

Vzájemný souboj se odehrál o víkendu dne 31. 5. v Pečkách a odvetné utkání pak den poté v hale Spojů v Kolíně.

Kolín nastupoval do dvojzápasu jako tým, který měl větší šanci na úspěch v tomto boji vzhledem k několika posledním výsledkům ze vzájemných zápasů. Pokud mám velice krátce popsat průběh prvního zápasu v Pečkách, tak Kolín si do konce první poloviny udržovat mírný náskok a hra byla vcelku vyrovnaná. Přesto jsme postupem času odskočili soupeři asi na 17 bodů, které Pečky dokázali za mohutného povzbuzování domácích stáhnout. Po poločase se ale klukům z Kolína přestalo dařit, ztráceli nervy zejména po vulgárních pokřicích a nadávkách místních diváků. Nervozita a ve finále i vlastní nedisciplinovanost nás nakonec připravila o vítězství v dobře rozehraném zápase a Kolín prohrál o jediný bod.

Vše tedy záleželo na nedělním utkání. Kolínští moc dobře věděli, o co se hraje a že tento zápas prostě musíme vyhrát, pokud chceme v dalším ročníku hrát národní ligu. Na zápas se dostavilo asi 20 fanoušků z Peček, stejný poměr mohl mít divácký tábor z Kolína.

Kolínští se hned po začátku ujali vedení 7:0 a náskok postupně narůstal až na 23 bodů asi v polovině druhé čtvrtiny. V tu chvíli byl zápas přerušen pro vulgární pokřikování ze strany fanouška Peček na adresu rozhodčích. Rozhodčí má v tomto případě právo utkání přerušit a požádat pořadatelskou službu utkání, aby diváka vykázala ven z haly. Pořadatel tedy konkrétního fanouška požádal, aby halu opustil a mohlo se dál pokračovat v utkání. Po několika nekonečných minutách řešení v tu chvíli absolutně nepodstatného detailu, jestli má být pořadatel utkání této věkové kategorie označen cedulkou či nikoliv, se divák stále odmítal zvednout a z utkání odejít. To, že den předtím nebyl pořadatel označen v Pečkách, jaksi nikomu z tábora hostí momentálně nevadilo. A ono, upřímně řečeno, se to v této kategorii ani moc nenosí, protože se ani moc nepředpokládá, že někdo dokáže vyvolat na dorosteneckém utkání konflikt tohoto typu. Osobně si myslím, že v tuto chvíli bylo úplně jedno, jestli pořadatel byl označen či nikoliv, na věci a postoji diváků hostí by to stejně nic nezměnilo. Musela být tedy přivolána Městská policie, aby diváka vyvedla. Bohužel ani ta nepochodila a divák stále odmítal opustit halu, a to i přes prosby trenéra Peček, který věděl, že v tomto případě hrozí ukončení utkání a kontumační prohra pro jeho tým. V tu dobu byla již hra přerušena asi 15 minut a diváci Peček se dožadovali pokračování zápasu. Odpověď však byla stále stejná. Ano, hrát se bude, až konkrétní osoba z řad diváků opustí halu. Bohužel ani po poslední výzvě se tak nestalo a rozhodčí ukončili zápas kontumačním výsledkem ve prospěch Kolína. V tu chvíli asi nejvíc zklamaní byli hráči z Peček, protože vlastní „fanoušek“ jim sebral jakoukoliv možnost se o výsledek porvat. Bohužel ani ostatní diváci z Peček nedokázali tomuto muži domluvit, ba naopak dost razantně „přikládali pod kotel“. Tým byl tak bohužel odsouzen k neúspěchu jedním jediným člověkem, bez možnosti cokoliv s tímto stavem udělat a pokusit na palubovce bojovat o zvrat… Naštvaní pochopitelně byli i diváci z Kolína, kteří přišli sledovat basketbal a místo toho se stali účastníky této divácké tragikomedie.