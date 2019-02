FOTOGALERIE: Basketbalisté Poděbrad v Kolíně dlouho vedli, v koncovku nestačili

Kolín - Sláva, jde to! Už neplatí, že basketbalisté Kolína nezvládají závěry zápasů nejvyšší soutěží. Ve středu to dokázali v domácím derby proti celku Poděbrad. Téměř celý zápas museli dotahovat protivníkův náskok, aby ve čtvrté části především díky skvělému výkonu čerstvé posily Amese získali rozhodující náskok. A ten už nepustili. Vyhráli dramatický mač 85:80 a do druhé poloviny základní části Mattoni NBL odstartovali tím nejlepším možným způsobem. I přesto, že v tabulce zůstali na posledním jedenáctém místě. Poděbrady jsou deváté.

„Jsem moc rád, že jsme po sobotní domácí nešťastné porážce od Ostravy o dva body dokázali tento zápas vyhrát. Bylo to hodně důležité pro psychiku týmu,“ řekl po utkání kouč Kolína Predrag Benáček. Trenér přitom vyzdvihl nového borce v kolínském dresu. Americký rozehrávač Ames se sice zpočátku zápasu hledal, ale ve finiši ukázal, že má na to, aby se stal tahounem týmu. „Především díky němu a Davidu Machačovi jsme závěr zápasu zvládli,“ liboval si Benáček. „V koncovce jsme dotahovali a ztráceli pouhé dva body, ale když nám svitla jiskřička naděje, srazila nás Amesova trojka,“ všiml si trenér Poděbrad Stanislav Petr, podle kterého udělaly Poděbrady ve druhé polovině zápasu více chyb než domácí. Jeho tým utekl v první čtvrtce až na 9 bodů. Kolínu se v těch chvílích překvapivě nedařily doskoky. Zejména pod vlastním košem to bylo markantní. Ztrátu ale dohnal a poločasová přestávka nabídla remízu 42:42. Po pauze nechal Kolín znovu utéct Poděbrady do trháku, aby si mohl pochutnat do jeho postupném vymazávání. A brnkat na nervy divákům. I svému trenérovi. „Pokud budeme hrát takhle vyrovnané zápasy jako proti Ostravě a Poděbradům, hrozí, že se nedožiju konce sezony,“ vtipkoval dobře naložený Predrag Benáček, který vypíchl i špatné procento proměněných trestných hodů. „Tentokrát se nám na šestkách nedařilo. A o to víc mě potěšilo, že jsme i přes tuto špatnou statistiku dokázali vyhrát,“ dodal kouč. Kolín – Poděbrady 85:80 (16:23, 42:42, 59:60) Body: Ames 19, Rogers 17, Mihailović 11, Machač 10, Novotný 8, Zachrla 7, lepinaitis 5, Kiršbaum 5, Šebek 3 – Solivar 17, Stria 16, Špička 14, Vrchota 6, Tomanec 6, Castleberry 6, Páleník 5, Norwa 4, Beneš 4, Mujagič 2. Rozhodčí: Vyklický, Galajda, Hošek. TH: 21/35:23/31. Trojky: 8:5. Fauly: 27:29. 5 chyb: 39. Rogers – 38. Norwa. Diváci: 550. Čtvrtiny: 16:23, 26:19, 17:18, 26:20. Nejlepší hráč: Ames (Kolín).

Autor: Petr Koděra