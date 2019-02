Nymburk – „Raději hraji proti větším pivotům," říká před zápasem Eurocupu proti Rudupisu, který se hraje v Pardubicích ve středu od 19:30 hodin, pivot nymburského basketbalového týmu Drew Naymick. Nymburk má svému soupeři co vracet, minulý týden prohrál na jeho palubovce 66:84.

ČTVRTÉ SETKÁNÍ. Nymburský basketbalista Drew Naymick (vlevo) se postaví proti Rudupisu už počtvrté | Foto: Foto: Tomáš Laš

Jednoznačně to bude velký zápas pro oba týmy, Nymburk bude bojovat o vedení ve skupině. Vítězství by jej dostalo do skvělé pozice. Prienai je tým s velmi dobrou obranou a český mistr musí dohnat manko, které má z Litvy. Pokud se ale bude dostatečně soustředit a hrát svoji hru, určitě je schopen se s tím poprat. Litevci mají velmi silný a vyrovnaný tým. Všichni hráči mají přehled o hře, ví jak se pohybovat, jsou skvělí obránci a většina z nich umí vystřelit a proměnit šance za tři body.

Myslíte, že mají lepší tým než vy?

Mají odlišný, ale pořád výborný tým. Pokud budeme hrát doma efektivně, více využijeme rychlých protiútoků a střeleckých pozic, budeme lepší.

Jejich pivoti jsou hubení a drobní, naopak ale velmi rychlí. Máte rád takové typy hráčů, nebo ne?

Oni jsou odlišní hráči. Nemají klasické mohutné pivoty, proti kterým já hraji radši. Takže pro mě jsou zápasy s takovým soupeřem jiné, hlavně v obranné části.

V Litvě jste prohráli rozdílem 18 bodů. Myslíte, že jste v Pardubicích schopni vyhrát o 19 bodů a více?

Ano, je to velký rozdíl, který musíme dotáhnout. Prienai byl skvělý na domácím hřišti. Pokud ale budeme důsledně plnit pokyny, využijeme více rychlých protiútoků a budeme lépe střílet, je to určitě možné. Mezi zápasy je jen týden pauza, takže soupeře dobře známe, máme je přečtené a podle toho nastavíme plán a pokyny pro odvetu, budeme tedy dobře připraveni.

Myslíte, že vítězství v tomto zápase je lístkem do dalšího kola Eurocupu?

Vítězství by nás automaticky neposlalo dál, ale byli bychom ve skvělé pozici. Nechci říkat, že je to úplně nejdůležitější zápas, ale je důležitý a my jednoznačně potřebujeme vyhrát.

Nymburk by měl být týmem, který postoupí dál. Kdo bude podle vás druhý tým ve skupině, který se dostane do dalšího kola?

No, uvidíme ve středu. Rudupis je opravdu skvělý tým, budeme bojovat o první místo. Porazit Kyjev na jejich hřišti bude nesmírně obtížné. Nejsem schopný odhadnout, jak naše vyrovnaná skupina dopadne.

Najdete nějaký zápas z loňské sezony, kdy jste byli v podobné situaci?

Loni jsme s Rudupisem vyhráli na jejich hřišti, ale doma jsme je nechali vyhrát o tři body. Letos je to zatím naopak a budeme se snažit to změnit i ve středu doma a zápas vyhrát.

Čtvrté setkání s Rudupisem

Drew Naymick se s týmem Rudupisu potká už počtvrté. V prvním zápase, který nymburský celek v Prienai vyhrál, nastřílel tři body, v prohraném mači na domácí palubovce zlepšil na čtrnáct bodů a zatím v posledním utkání minulý týden se pivot českého mistra prosadil pouze dvěma body.

Tomáš Laš