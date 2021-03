Nymburk šel do utkání bez svých dvou nejzkušenějších hráčů Petra Bendy a Vojtěcha Hrubana a v sestavě s věkovým průměrem 23,5 roku a s Martinem Křížem poprvé v roli kapitána. Šanci využili další hráči. Skvěle hrál zejména mladý rozehrávač Tůma, který nejen velmi dobře bránil hvězdu ligy Jakuba Šiřinu, jehož pomohl donutit k devíti ztrátám (vyrovnané maximum Šiřiny v kariéře), ale byl tentokrát vidět i v útoku. Střelecky se chytil Lukáš Palyza a dobré první střídání měl i mladý pivot Luboš Kovář.

V úvodu však Opava zlobila, když zejména zásluhou Martina Gniadka vedla 15:10. Pak ale právě Kovář spolu s Hardingem nastartovali obrat v podobě šňůry 24:5. V tu chvíli Nymburk kraloval na hřišti a ještě před poločasem utekl až na dvacet šest bodů.

Opava měla často problém vyvést míč do útoku, když agresivní obrana Nymburka získávala míče. Po jednom takovém zisku šel do koše Retin Obasohan, při smeči ho ale podběhl domácí Gniadek a belgický rozehrávač ošklivě upadl. Ačkoli to chvíli vypadalo na zranění, Obasohan se oklepal a později se do hry vrátil. Sudí však po přezkoumání videa Gniadka vyloučili za nebezpečnou hru.

Tento okamžik ovlivnil hru, jelikož Nymburk vypadl z rytmu a přestalo se mu dařit v útoku. Opava toho využila ke snížení na dvanáct bodů, ale Nymburk jí více nedovolil a výhru si v klidu pohlídal.

Nymburk si velmi dobře pohlídal doskok soupeře, když nejlepšímu týmu na útočném doskoku v soutěži dovolil jen šest útočných doskoků. Vedle čtrnáctibodových Tůmy a Palyzy měli třináct bodů Omar Prewitt, Jerrick Harding a Obasohan, který přidal šest doskoků a stejný počet asistencí. Hayden Dalton měl double double za jedenáct bodů a jedenáct doskoků. V dresu soupeře zaznamenal sedmnáct bodů a devět doskoků Jakub Slavík, který se blýskl i efektní přihrávkou za zády.

David Šváb