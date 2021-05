Neúspěch na Final 8 Ligy mistrů v Rusku nezanechal na nymburském celku stopy. I když se rozehříval pomaleji. „Jsem rád, že jsme na domácí palubovce potvrdili roli favorita, ale stále ještě potřebujeme k postupu dvě výhry. Brno hraje velmi dobře, celou sezonu na nás praktikuje agresivní obranu, ale my věděli, že když na ně budeme hrát nátlakovou hru, tak postupně odpadnou a dostaneme se nad ně,“ vyprávěl po utkání nejzkušenější nymburský basketbalista Petr Benda.

Zároveň si uvědomoval, že hra Nymburka nebyla ideální. Do toho měla daleko. „Samozřejmě tam byly z naší strany výpadky, ale byli jsme schopni se z toho dostat,“ potěšilo Bendu.

V podobném duchu hodnotil mač i výborný střelec Lukáš Palyza. „Místy to od nás nebylo ideální, ale v klíčových pasážích jsme si poradili, dostali jsme se do vedení a to jsme si už pohlídali,“ řekl Palyza.

Žádný soupeř není předem poražený. Navíc nyní jde o vyřazovací část sezony a ta je tou nejdůležitější. „Všichni čekají, že nám to půjde jako po másle, ale každý zápas chce dřinu a úsilí, což tam od nás bylo a výhru jsme si zasloužili. Každá play off výhra je skvělá. Rychle se zapomene na to, zda to byl hezký zápas nebo ne. Teď nás čeká další zápas, je třeba si rychle odpočinout a zase si správně nastavit hlavy,“ má jasno Lukáš Palyza.

Jedním ze dvou brněnských hráčů, který zápas kvůli zranění nedokončil, byl Viktor Půlpán. „Já si bohužel špatně šlápl a udělal jsem si lehký výron. Ještě jsem to zkoušel, ale bohužel už mě to do zápasu zpět nepustilo a kluci to museli zvládnout beze mě. Uvidím, jestli to půjde zítra,“ truchlil po prohraném zápase Půlpán.

Ten je zvyklý trávit hodně minut na palubovce. Role diváka se mu nezamlouvala. „Bylo to pro mě těžké sledovat jen z lavičky, chtěl jsem jim pomoc, tak jsem je alespoň hecoval. Pokud chceme uspět, tak musíme hrát celých čtyřicet minut, každý výpadek oni krutě trestali. A pak se to hrozně těžko stahuje zpátky. Když se dáme všichni dohromady zdravotně, tak s nimi rozhodně můžeme hrát vyrovnaně,“ věří svému mužstvu brněnský hráč.

Nymburku dokázal nasázet patnáct bodů a byl nejlepším střelcem svého mužstva. Ale ani to na výhru Brna nestačilo. A hostující borec Aleksandar Georgiev také uznal sílu protivníka. „Víme, že Nymburk je nejlepší tým soutěže. Snažili jsme se hrát agresivně, ale dělali jsme hodně chyb, kterých se musíme příště vyvarovat. Chyběli nám hodně Viktor Půlpán se Šimonem Puršlem, kteří se zranili. Snad se do dalšího zápasu dají do pořádku,“ řekl po zápase Georgiev.